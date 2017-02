El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo creer que su predecesor, Barack Obama, está alentando las protestas contra su Gobierno y que "personas" allegadas a Obama pueden ser la fuente de filtraciones poco halagadoras sobre la seguridad nacional a los medios.



"Creo que él esta detrás de esto. Creo también que se trata de política, es así", dijo Trump con respecto a las protestas durante una entrevista con los conductores del programa televisivo 'Fox and Friends' que tuvo lugar el lunes en la Casa Blanca y se emitió hoy en la mañana.



"Creo que el presidente Obama esta detrás de esto porque su gente está ciertamente detrás de esto", agrego Trump. "Y algunas de las filtraciones posiblemente provienen de ese grupo", que son "verdaderamente filtraciones muy graves porque son muy malas en materia de seguridad nacional".



Trump no ofreció pruebas de una participación directa de Obama. 'Organizing for Action', la agrupación sin fines de lucro de Obama que se formó después de su campana de 2012, es una de las muchas organizaciones que apoya las protestas contra el nuevo presidente y los legisladores republicanos. La organización suspendió sus actividades durante la campaña de 2016. "Probablemente esto continúe", dijo Trump con respecto a que Obama estuviera "detrás de las cosas".



En respuesta a preguntas acerca de los comentarios de Trump, el presidente de la Cámara de Representantes, Paul Ryan, dijo que las políticas del ex presidente están detrás de las protestas. "Creo que Obamacare es responsable de esto", dijo en el programa 'Today' de NBC.



Ante la insistencia acerca de que pensaba sobre el papel de Obama, Ryan dijo que "no se nada sobre ello, no tengo idea. Este es el ruido blanco del que hablo". 'C+' en comunicación.



Cuando a Trump se le pidió que se pusiera una nota por su primer mes en el cargo, fue inusualmente critico consigo mismo en un aspecto. "En cuanto a comunicación, me pondría una C o C+", dijo, haciendo referencia a haber priorizado la deportación de inmigrantes indocumentados peligrosos como ejemplo de algo que su Gobierno no ha comunicado bien.



"En materia de logros, creo que me pondría una A. Porque creo que hice grandes cosas", dijo. Pero "no creo que lo hayamos explicado lo suficientemente bien al público estadounidense".



BUSH REGRESA



Esta semana, Trump fue blanco de una inusual crítica pública a un presidente en ejercicio por parte de un predecesor: el republicano George W. Bush. En su primera entrevista desde que Trump asumió el cargo, Bush dijo a NBC News que "todos necesitamos respuestas" acerca de una conexión entre la campana de Trump y Rusia.



A una pregunta acerca de la caracterización que Trump había hecho sobre algunos medios periodísticos como "el enemigo del pueblo", Bush respondió: "Considero que los medios son indispensables para la democracia".



Según la revista People, con la cual Bush también hablo mientras promueve su nuevo libro que beneficia a los veteranos, hablo de la dirección del país bajo el Gobierno de Trump, diciendo: "No me gusta el racismo y no me gusta que les pongan motes a las personas y no me gusta que la gente se sienta enemistada".