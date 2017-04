Trump dice que está abierto a mantener a Yellen en la Fed

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, indicó por primera vez desde que asumió el cargo que está abierto a volver a nominar a la presidenta de la Reserva Federal, Janet Yellen, a otro periodo, el cual comenzaría en febrero.



"Me gusta, la respeto", dijo Trump en una entrevista el miércoles con el diario The Wall Street Journal. "Es muy temprano". Trump también dijo: "Me gusta una política de bajos tipos de interés, debo ser honesto con usted", informo el periódico.



Yellen ha sido criticada en ocasiones durante su mandato, incluso por los principales legisladores republicanos, por ser demasiado lenta en elevar las tasas a medida que la economía se recuperaba de la crisis financiera y la posterior recesión.



Trump paso de elogiar a Yellen a criticarla durante el curso de su campaña presidencial, diciendo en septiembre que ella debería estar "avergonzada de si misma", y acusándola de hacer un "trabajo político" que ha resultado en una "economía muy falsa".



El mandato de cuatro años de Yellen como la primera mujer en dirigir el banco central estadounidense expira el 3 de febrero. El secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, quien participó en una parte de la entrevista, según el informe, dijo que Trump estaba muy cerca de nombrar a alguien para llenar la vacante de vicepresidente de supervisión de la Fed, un papel crucial para determinar la forma de la regulación bancaria.