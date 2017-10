Trump pierde 600 millones de dólares de su fortuna

Cada vez más ricos: los estadounidenses con las mayores fortunas se han enriquecido aun más este año, salvo algunas excepciones como el presidente Donald Trump, con unos 600 millones de dólares menos, según una nueva lista de la revista Forbes.



Al frente de los 400 estadounidenses más ricos están tres habituales: el fundador de Microsoft, Bill Gates, hoy más conocido por su fundación centrada en temas de salud y educación y cuya fortuna asciende a 89.000 millones de dólares (+8.000 millones); el propietario de Amazon, Jeff Bezos, que tras haber adelantado a Gates un día en julio, regresa a su segunda posición con 81.500 millones de dólares (+14.500 millones); y el veterano de los inversores Warren Buffett, de 87 años, que ocupa el tercer lugar con 78.000 millones(+12.500 miillones).



Mientras tanto, la fortuna media para acceder a este club no cesa de aumentar: 2.000 millones de dólares este año, un alza de 18%. En el lugar 248 se encuentra Trump, con una fortuna estimada de 3.100 millones de dólares, que pierde 600 millones según Forbes, un cálculo superior al de Bloomberg, que cifraba recientemente la fortuna del presidente estadounidense en 2.860 millones, con una pérdida de unos 200 millones respecto al año anterior.



Su fortuna es difícil de estimar ya que la corporación familiar, la Organización Trump, cuya gestión confió a sus hijos durante la presidencia pero de la que no se ha desvinculado totalmente, no cotiza en Bolsa y Trump se niega a publicar declaraciones de impuestos.



Según la revista, su fortuna está relacionada directamente con media docena de propiedades en el corazón de Manhattan, donde el precio de los inmuebles de lujo ha caído recientemente.



Mark Zuckerberg de Facebook y Larry Ellisson, fundador de Oracle, ocupan la cuarta y quinta plaza respectivamente, siendo la primera vez desde 2007 que Ellison no se encuentra entre los tres primeros, indica Forbes, si bien su fortuna ha aumentado 1.800 millones, para alcanzar 49.300 millones.



Ninguna mujer forma parte de los 10 primeros. La primera ocupa el puesto número 13, Alice Walton, hija del fundador de la cadena de tiendas Wal-Mart, Sam Walton, principalmente dedicada al arte y que deja los negocios en manos de sus hermanos. Dispone de una fortuna estimada en 38.200 millones, que incluye una colección de arte privado. En la lista hay 22 nuevos llegados, entre ellos el cofundador y presidente ejecutivo de Netflix, Reed Hastings. También 26 personas salieron desde el año pasado.