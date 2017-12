Trump podría beneficiarse con la reforma tributaria

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, podría beneficiarse de algunas de las disposiciones comerciales en el proyecto de ley de reforma tributaria que podría ser aprobado por el senado esta semana, dijo el martes la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Sarah Huckabee Sanders.



Trump ha dicho en repetidas ocasiones que la legislación no lo beneficiará, incluso insistiendo en que sería un "gran perdedor" si se aprueba.



La cámara de representantes dio luz verde al proyecto de ley el martes por la tarde. El senado planea comenzar a debatir la medida y es probable que la apruebe pronto. "De alguna manera, particularmente en el aspecto personal, el presidente probablemente sufra un gran golpe", dijo Sanders durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca. "Pero por el lado empresarial, podría beneficiarse".



Sanders agregó que una "cantidad de disposiciones" tendría un impacto negativo en el presidente, pero no especificó cuáles. Entre otras cosas, el proyecto de ley limitaría la deducción en impuestos estatales y locales, incluidos los impuestos a la propiedad, a US$10.000.



Los expertos han dicho que Trump y otros que ganan mucho se beneficiarían considerablemente con las nuevas tasas impositivas. Varias empresas de transferencia de altos ingresos, incluidas muchas firmas de Trump que poseen activos inmobiliarios, tendrían recortes de impuestos temporales.



Es imposible saber exactamente cómo le iría al presidente en la reforma impositiva. Trump interrumpió una tradición de 40 años entre los candidatos presidenciales al negarse a publicar sus declaraciones de impuestos durante la campaña de 2016.



El presidente ha dicho que está bajo una auditoria federal y no dará a conocer sus declaraciones de renta hasta que termine la auditoria. Los demócratas pidieron a Trump que haga pública sus declaraciones.



Sanders repitió el martes que Trump aun está bajo auditoria y no tiene planes de darlas a conocer hasta que eso concluya.