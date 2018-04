Trump quiere a Latinoamérica como 'socio preferente' de Estados Unidos

El presidente Donald Trump argumentará la próxima semana que Estados Unidos, y no China, debería ser el socio comercial preferente de América Latina, cuando intervenga en una cumbre hemisférica en Lima, dijo un alto funcionario de su Gobierno.



Trump realizará la próxima semana su primera visita a la región con motivo de la Cumbre de las Américas de Perú. El viaje llega en momentos en que su gobierno mantiene un duro enfrentamiento comercial con China y presiona para reformar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).



En una teleconferencia previa al viaje el funcionario, quien declinó ser identificado, dijo que las políticas de China "no han sido productivas para el hemisferio" y que "Estados Unidos debería seguir siendo el socio elegido" por los países latinoamericanos.



Estados Unidos impuso aranceles del 25 por ciento a unos 1.300 productos chinos desde tecnología industrial hasta transporte, que representarían cerca de 50.000 millones de dólares. China respondió con su propia amenaza de aranceles a importaciones de Estados Unidos, que incluye soja, aviones, automóviles y productos químicos.



"El presidente Trump ha sido muy claro (...) en términos de políticas económicas de que la agresión económica china en la región no ha sido productiva para el hemisferio y que Estados Unidos debe seguir siendo el socio preferente para ellos", dijo el funcionario a periodistas en una conferencia telefónica.



Trump también desató una tormenta con México y Canadá por la modernización del TLCAN. Además, su Gobierno está enfrentado con Argentina por las importaciones de biodiésel y ha amenazado con imponer aranceles a las importaciones de acero de Brasil. Pero cuando hable en la cumbre, Trump sugerirá que Estados Unidos es un mejor socio comercial que China, que actualmente es el mayor aliado para varias naciones latinoamericanas, desde Brasil -la mayor economía de la región- a Uruguay.



El funcionario agregó que no se esperan discusiones profundas sobre el TLCAN en la cumbre. Trump dará un discurso en el encuentro en el que hablará sobre los "valores compartidos" en el hemisferio y la necesidad de reducir el narcotráfico, agregó. No quedó claro qué énfasis dará al freno a la inmigración ilegal procedente de la región hacia Estados Unidos, una de sus grandes promesas de campaña.



El mandatario estadounidense anunció esta semana que quiere desplegar tropas de la Guardia Nacional a lo largo de la frontera con México y elevó la dureza de su retórica contra los inmigrantes ilegales procedentes de Honduras u otras partes de Centroamérica. "Creo que el presidente habla de forma muy directa. Dice lo que tiene en su mente", afirmó el funcionario.





*Reuters.