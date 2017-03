Trump se olvida de lucha contra el cambio climático en nuevo presupuesto

El presupuesto de 2018 presentado hoy por el presidente de Estados Unidos, Donald

Trump, incluye la eliminación de la Iniciativa Global de Cambio Climático, de aportaciones al Fondo Climático Verde de la ONU y la rebaja de contribuciones operativas y a las labores de pacificación del organismo.



Lea: (Colombia, uno de los más beneficiados con el retiro de EE.UU. del acuerdo Asia-Pacífico).



"El presupuesto busca reducir o finalizar la financiación directa para organizaciones internacionales cuyas misiones no avanzan de manera sustancial los intereses exteriores de Estados Unidos, son duplicados o no están bien gestionados", señala el documento dado a conocer hoy.



Estos programas entran bajo la coordinación del Departamento de Estado, uno de los más afectados por los recortes de Trump, con una reducción del 28%, de 52.800 millones a 37.600 millones de dólares.



Lea: (Donald Trump define su equipo económico y dice que se alejará de sus empresas).



La Iniciativa Global de Cambio Climático, un plan de Estados Unidos para incentivar la inversión en energías renovables dotado con 350 millones de dólares queda suspendida, así como la financiación del Fondo Climático Verde de la ONU, de la que restaba por aportar 2.000 millones de los 3.000 prometidos por el Gobierno de Barack Obama (2009-2016).



El plan de Trump señala además que establecerá un límite del 25% en los costos para labores de pacificación de la ONU, frente al actual 28%. También indica que se reducirán sus contribuciones a la ONU, de cuyos costos operativos Estados Unidos carga con el 22%, aunque no ofrece cifras al respecto.



Lea: (Trump quiere más plata para que Estados Unidos 'comience a ganar guerras de nuevo').



Cita además la rebaja de los fondos para bancos multilaterales, incluido el Banco Mundial, en 650 millones de dólares en los próximos tres años, aunque remarca que "Estados Unidos seguirá siendo el principal donante".



Por otro lado, reduce las actividades del Departamento de Estado en áreas de guerra como Siria, Irak y Afganistán de 20.000 millones a 12.000 millones, que pasarán a ser gestionadas más directamente por el Departamento de Defensa. Mantiene, sin embargo, el grueso de la aportación militar a Israel en los 3.100 millones de dólares.



Este borrador establece las prioridades de gasto del nuevo Gobierno del presidente

Trump, pero dependerá del Congreso cómo se distribuya el presupuesto federal.