Trump dice que fusión AT&T - Time Warner no es buena para Estados Unidos

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, afirmó durante su campaña presidencial que su gobierno no permitiría la fusión.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que la fusión de AT&T Inc. con Time Warner Inc. por 85.000 millones de dólares "no sería buena para el país", mientras salía de la Casa Blanca para sus vacaciones de Acción de Gracias.



El Departamento de Justicia de Estados Unidos demandó el lunes para bloquear el acuerdo, diciendo que daría lugar a facturas más altas para los consumidores y menos innovación en la industria. La compañía combinada podría obligar a sus rivales a pagar cientos de millones de dólares más por el derecho a distribuir programación, incluidos CNN y HBO, dijo el gobierno en su demanda.



Trump afirmó durante su campaña que su gobierno no permitiría la fusión, y ha tuiteado repetidas críticas contra el canal de noticias CNN desde que asumió el cargo.



Los abogados de las dos compañías pueden argumentar que las declaraciones de Trump indican una influencia política indebida sobre los reguladores que evalúan la fusión. El mandatario hizo sus comentarios sobre el acuerdo cuando salió de la Casa Blanca para su resort Mar-a-Lago en Palm Beach, en Florida.