Trump tilda de ‘ridículo’ proceso legal para renegociar TLCAN

El presidente de EEUU, Donald Trump, consideró "ridículo" el proceso legal estadounidense que le impide iniciar "inmediatamente" la renegociación con México del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), y volvió a amenazar con abandonar el pacto si no hay "grandes cambios".



"Tenemos todo tipo de reglas y regulaciones que son horrendas", dijo Trump durante un discurso en una fábrica de herramientas en Kenosha (Wisconsin).



"Queríamos empezar a negociar con México inmediatamente, pero tenemos estos requisitos por los que tenemos que esperar largos periodos de tiempo, hay que notificar al Congreso y después tienes que obtener un certificado, y después no puedes hablar con ellos en 100 días. Todo eso es ridículo", añadió Trump.



El mandatario parecía referirse así al proceso establecido por la ley actual en Estados Unidos, que otorga poderes especiales al presidente para negociar acuerdos comerciales. Ese proceso establece que el Ejecutivo debe dar aviso al Congreso con 90 días de antelación su intención de revisar un acuerdo previo, y presentar los objetivos ante los comités respectivos de las dos Cámaras legislativas: la Cámara de Representantes y el Senado.



El Departamento de Comercio no ha informado por ahora de que haya enviado ya esa notificación al Congreso, pese a que el titular de esa cartera, Wilbur Ross, había asegurado que quería hacerlo antes del receso legislativo de abril, que ya ha comenzado.

"El TLCAN ha sido muy, muy malo para nuestro país, muy malo para nuestras compañías y trabajadores. Vamos a hacer grandes cambios o vamos a librarnos del TLCAN de una vez por todas. No podemos seguir así, créanme", subrayó Trump.



"El TLCAN ha sido un desastre para Estados Unidos, un desastre completo y total", insistió.



Ese tratado comercial, conocido en inglés como Nafta y firmado en 1994 entre EEUU, Canadá y México, incluye una cláusula para la retirada de sus miembros, pero exige un aviso previo de 6 meses.



El deseo expresado este martes por Trump de iniciar cuanto antes el proceso de renegociación con México encaja con las prioridades del Gobierno mexicano, que prefiere completar ese proceso este año porque, de lo contrario, podría verse afectado por la campaña previa a las elecciones mexicanas de 2018.



"Creemos que existen mejores condiciones para llegar a un acuerdo en materia comercial con Estados Unidos o cualquier otro país en este año 2017", dijo el canciller mexicano, Luis Videgaray, durante una visita a comienzos de este mes a Washington.



