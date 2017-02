Trump solicita consejos a contratistas para construir su muro

Agitado y polémico. Así podría catalogarse el viernes 24 de febrero, luego de que el presidente de Estados Unidos hiciera varios anuncios, que tienen en vilo al mundo.



(Lea: Donald Trump prepara una reforma tributaria que anunciaría en las próximas semanas).



El primero de ellos, tiene que ver con la construcción del muro en la frontera con México.



Y es que, según se conoció, el gobierno del presidente Donald Trump está solicitando ideas a contratistas sobre cómo construir su muro prometido entre Estados Unidos y México, un primer paso tangible para cumplir con una de las principales promesas de campaña del presidente para frenar la inmigración no autorizada.



La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos emitió una solicitud preliminar de propuestas el viernes, diciendo que planea presentar una solicitud formal alrededor del 6 de marzo “para el diseño y construcción de varios prototipos de estructuras” para el muro fronterizo.



Además, se pidió a los vendedores que presentarán conceptos de prototipo antes del 10 de marzo.



(Google, Facebook y Apple mueven sus fichas contra legislación de Trump).



Los interesados presentarían propuestas que incluyan precios para el 24 de marzo. Se prevén varias asignaciones de contratos para mediados de abril, dijo.



EXPULSÓ A PERIODISTAS DE UNA RUEDA DE PRENSA



Como si eso fuera poco, la Casa Blanca excluyó el viernes a un grupo de grandes corporaciones de noticias estadounidenses, algunas de las cuales han sido objeto de críticas abiertas por parte del presidente Donald Trump, de una rueda de prensa que dio su portavoz.



Reporteros de CNN, The New York Times, Politico, Los Angeles Times y BuzzFeed no pudieron entrar a la sesión en la oficina de Sean Spicer.



El encuentro sin cámaras con Spicer reemplazó al mitin diario televisado en la sala de prensa de la Casa Blanca.



(El millonario amigo de Donald Trump que rechazó la invitación a construir el muro).



El funcionario no dijo por qué se excluyó a algunas organizaciones en particular. Reuters tuvo acceso al encuentro, al igual que otras 10 organizaciones de noticias, como Bloomberg y CBS.



Spicer dijo que su equipo había decidido el cambio respecto a las ruedas de prensa diarias.



“Nuestro trabajo es asegurarnos de responderle a la prensa. Queremos asegurarnos de contestar sus preguntas, pero no tenemos que hacerlo en cámara todos los días”, sostuvo.



La decisión fue duramente criticada por los medios que fueron excluidos.

"Nunca había pasado algo así en la Casa Blanca en nuestra larga historia de cubrir a muchos gobiernos de diferentes partidos", dijo en un comunicado Dean Baquet, editor ejecutivo del New York Times.



"Condenamos la decisión. El libre acceso de la prensa a un Gobierno transparente es de interés nacional", agregó. Trump ha atacado a la prensa de forma regular e incluso ha llegado a decir que es un partido opositor.



La CNN también criticó la decisión en Twitter, donde dijo que el hecho es "inaceptable". "Aparentemente esta es la forma en que la Casa Blanca de Trump toma represalias cuando uno reporta hechos que no le gustan".



QUITÓ ‘EXCESIVAS’ REGULACIONES EMPRESARIALES



Finalmente, el presidente estadounidense, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva para eliminar las "excesivas" regulaciones empresariales que, en su opinión, están obstaculizando la creación de empresas y de empleos en el país.



El decreto, del que aún se desconocen los detalles, ordena a todas las agencias federales establecer equipos de trabajo que recomienden regulaciones que puedan ser eliminadas.



“Las excesivas regulaciones están matando empleos, llevando a las empresas a abandonar nuestro país como nunca antes”, aseguró Trump en la ceremonia de rúbrica en la Casa Blanca, en la que estuvo rodeado de consejeros delegados de empresas como Dow Chemical, 3M, Lockheed Martin o Johson and Johnson.



“Nos vamos a asegurar de que cada agencia tiene un equipo dedicado a investigar todas las regulaciones que son innecesarias, de modo que podamos buscar soluciones”, añadió Trump.



Según el presidente, que acaba de cumplir un mes en el cargo, toda regulación debe responder a una premisa básica de si "mejora la vida y la seguridad de los trabajadores y los consumidores estadounidenses".



Trump ha firmado varios decretos para reducir regulaciones federales, entre ellos uno el 30 de enero para obligar a que, por cada nueva regulación, se eliminen dos. En una intervención hoy en la Conferencia anual de Acción Política Conservadora (CPAC), Trump dijo que las regulaciones actuales son "repetitivas" y que se puede eliminar hasta el 75 % de esas normas sectoriales o industriales.



Con agencias