Trump no le ve futuro a TLC con Canadá y México

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este miércoles que "probablemente terminará" con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) con México y Canadá, cuyas renegociaciones empezaron la semana pasada.



"Debo ser honesto (...) personalmente no creo que podamos alcanzar un acuerdo, porque se han aprovechado de nosotros de mala manera. Ellos han hecho grandes

negocios, los dos países pero especialmente México, que no creo que podamos alcanzar un acuerdo", dijo Trump, durante un mitin en Phoenix (Arizona). "Creo -continuó el presidente- que probablemente terminaremos con el TLCAN en algún momento".



Las renegociaciones del TLCAN, también conocido como Nafta por sus siglas en inglés, comenzaron el pasado día 16 con una primera tanda de conversaciones que se alargó hasta el 20. Este primer encuentro estuvo marcado por la contundencia de Washington al asegurar que "el pacto ha fallado a muchos estadounidenses" y afirmar que no es suficiente con que sea "retocado", frente a mensajes más conciliadores de México y Canadá. La próxima cita será en México, del 1 al 5 de septiembre, con el objetivo expresado por los negociadores de lograr un acuerdo para comienzos de 2018.