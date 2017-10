Uber dice que hará cambios para mantener su licencia en Londres

El nuevo presidente ejecutivo de Uber se disculpó con los londinenses por errores cometidos y prometió hacer cambios para revertir la decisión de las autoridades de la capital británica de no renovar la licencia a la compañía estadounidense de taxis en uno de sus mercados más importantes.



El regulador Transport for London (TfL) anunció el viernes que no renovaría la licencia de Uber que expira el sábado porque su conducta planteaba riesgos a la seguridad pública. Uber tiene 21 días para apelar y sus 40.000 conductores, un tercio del total de taxis de Londres, pueden seguir operando hasta el final del proceso judicial, que podría llevar meses.



"Es cierto (...) que hemos cometido errores en el camino. En nombre de todos en Uber a nivel global, me disculpo por los errores que cometimos", dijo el presidente ejecutivo, Dara Khosrowshahi, en una carta abierta a los londinenses. "Apelaremos la decisión en nombre de millones de londinenses, pero lo haremos con el conocimiento de que también debemos cambiar", agregó Khosrowshahi, quien lleva menos de un mes al frente de la empresa con sede en San Francisco.



No especificó qué errores había cometido Uber en Londres. El alcalde de Londres, Sadiq Khan, pidió el lunes a TfL que se reúna con el titular de Uber luego de la disculpa y promesa de cambio del titular de la compañía. Previamente, Khan había respaldado la decisión de TfL y criticado a Uber.



"Celebro la disculpa de Dara Khosrowshahi (...) Obviamente me gusta que haya reconocido los problemas que enfrenta Uber en Londres", dijo el alcalde en un comunicado. "No obstante, hay un proceso legal en marcha; le he pedido a TfL que esté disponible para reunirse con él (Khosrowshahi)", agregó.



La policía de Londres se ha quejado este año de que Uber, respaldada por Goldman Sachs y BlackRock, estaba ocultando o se estaba demorando demasiado en reportar delitos graves, incluidos abusos sexuales, y que eso ponía en riesgo al público.



La pérdida de licencia en una de las capitales más ricas del mundo llega tras meses tumultuosos por una serie de escándalos que implican acusaciones de sexismo y acoso laboral, lo que forzó la salida del ex presidente ejecutivo y cofundador de la empresa, Travis Kalanick.



Uber, que empezó a operar en Londres en 2012, ha enfrentado problemas regulatorios y legales en todo el mundo y se le ha impedido operar en varios países, entre ellos Dinamarca y Hungría, aunque en otras naciones ha logrado revertir los obstáculos operativos.