United compensará a pasajeros del vuelo que desató controversia

United Continental Holdings Inc. compensará a todos los pasajeros por el costo del vuelo en el que un hombre fue expulsado a la fuerza por agentes de seguridad.



Megan McCarthy, una portavoz de la aerolinea, se negó a decir si el pago será en efectivo, millas de viajero frecuente u otro método. El video publicado en Facebook y Twitter mostró al pasajero David Dao mientras era arrastrado fuera de su asiento y por el pasillo del avión después de negarse a renunciar a su asiento.



La reacción al incidente del domingo se extendió rápidamente por todo el mundo, creando una debacle de relaciones públicas. La respuesta inicial del CEO Óscar Muñoz convirtió a la compañía en el foco de las críticas en las redes sociales. Dijo que United tuvo que "reacomodar" al hombre, que quedó ensangrentado durante el encuentro con los oficiales de seguridad. En una carta posterior a los empleados, el CEO llamó al cliente "disruptivo" y "beligerante". No fue hasta el martes que Muñoz emitió una disculpa por sus declaraciones. "Me disculpo profundamente con el cliente expulsado a la fuerza y con todos los clientes a bordo", dijo. "Nadie debe ser maltratado de esta manera".