Con desesperación, venezolanos cruzan masivamente hacia Colombia

Miles de venezolanos migran hacia Colombia, a través del paso en San Antonio, en medio de la precaria situación económica del país petrolero y la agudización de la crisis política por las violentas protestas contra la Asamblea Constituyente impulsada por el Gobierno.



Opositores sostienen que ha aumentado el número de ciudadanos que quiere salir del país en los últimos días ante el temor a un anunciado cambio a la Constitución promovido por el presidente Nicolás Maduro.



Unos 25.000 venezolanos cruzan diariamente la frontera para llegar a Colombia, según cifras oficiales, pero unos 3.000 no han regresado en los últimos días. "Me siento sumamente triste y es increíble que llevo toda mi vida solamente en dos maletas", dijo Neida Contreras, quien cruzaba junto con su esposo y dos hijos el puente que divide los países vecinos.



"Lo hago por mis hijos, porque mis hijos no tienen futuro en Venezuela, no tienen nada en Venezuela", agregó mientras cargaba bolsas y maletas con intención de llegar finalmente a Panamá.



Ante la dificultad de acceder a pasajes aéreos, muchos venezolanos optan por salir por vía terrestre a través de Colombia para finalmente asentarse en otros países como Ecuador, Panamá y Chile.



La fuerte escasez de alimentos y una galopante inflación ha impulsado a miles de venezolanos a abandonar el país en los últimos años. Mientras la oposición acusa a Maduro de convertir a Venezuela en una dictadura y destruir su economía, el mandatario sostiene que sus adversarios son "terroristas" que buscan derrocarlo, con el apoyo de Estados Unidos.



