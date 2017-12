Venezolanos eligen a 335 alcaldes este domingo

Los venezolanos votan para elegir alcaldes en un proceso marcado por el escepticismo que avizora un nuevo triunfo para Nicolás Maduro antes de los comicios presidenciales de 2018, en los que el mandatario planea optar a la reelección.



(Lea: Caída de Mugabe muestra cómo podría terminar Maduro)



Con la crisis económica golpeando cada vez más fuerte, las filas de votantes son tímidas a primera hora en los principales municipios de Caracas, corroboró la agencia de noticias AFP en un recorrido por la capital.



(Lea: Venezuela en default al incumplir pago de bonos soberanos)

En la jornada serán escogidos 335 alcaldes para un período de cuatro años entre 1.568 candidatos. Unos 14.000 centros de votación comenzaron a activarse a partir de las seis de la mañana, hora local.



El "98,4% de las mesas" están operativas, expresó unas tres horas después Tania D'Amelio, directiva del Poder Electoral.



El oficialismo gobierna actualmente 242 municipios y la oposición 76. Los demás son administrados por disidentes del gobierno o independientes. Rostro del desánimo, Víctor Torres, conductor en la ciudad de Maracaibo (noroeste), cree que votando no resuelve su mayor dolor de cabeza: la hiperinflación, con precios escalando 2.000% este año, según analistas.



"El otro día fui a comprar un plátano: en la mañana costaba 1.900 bolívares y en la tarde 3.000. Es imposible vivir así. Estoy decepcionado de los políticos", dijo Torres. Aun si quisiera votar, no puede pagar el transporte por la escasez de efectivo.



Tras un aumento de 30% hace un mes, el ingreso mínimo apenas alcanza para tres kilos de carne, en medio de una aguda escasez de alimentos, medicinas e insumos en el país con las mayores reservas petroleras.



Maduro tiene el camino despejado luego de que los tres partidos que dominan la coalición Mesa de la Unidad Democrática (MUD) rechazaran participar en los comicios. Las agrupaciones de Henrique Capriles, Leopoldo López -en arresto domiciliario- y Henry Ramos Allup se marginaron tras denunciar irregularidades en las elecciones para gobernadores del 15 de octubre, en las que el chavismo ganó en 18 de 23 estados.



Pero otros movimientos y dirigentes compiten por cuenta propia, agravando las fracturas en una oposición que en los pasados comicios movilizó a dos millones de personas menos que en 2015, cuando arrasó en los legislativos.



"Queremos defender nuestro municipio", comentó Carmen Simosa, una votante contraria a Maduro que acudió este domingo a las urnas en el municipio caraqueño de Chacao, bastión opositor. Pero las diferencias en la MUD parecen mermar la movilización de sus votantes. "El desánimo está en la calle, la gente no está votando", lamentó ante la prensa Francisco Bautista, candidato opositor en otro municipio capitalino, Baruta.



Expertos electorales como Eugenio Martínez ven "inviable" que la oposición pueda mantener siquiera la mitad de sus alcaldías por las deserciones y la "presión de la maquinaria chavista", y prevén que el gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) "mejorará sus cuotas de poder".



"Será una victoria casi segura del gobierno, con alta abstención", señaló a la AFP el politólogo Luis Salamanca. Las municipales no suelen tener gran convocatoria. En 2013 hubo 42% de participación. "Vamos bien", expresó sin embargo Jorge Rodríguez, ministro de Comunicación y jefe de campaña del PSUV.



*AFP