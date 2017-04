Venezuela anunció retiro de la OEA por reunión de cancilleres

El Gobierno de Venezuela anunció este miércoles que dejará la Organización de Estados Americanos (OEA) por haberse convocado una reunión de cancilleres sobre la crisis política del país pese a su oposición frontal a esa sesión.



La canciller venezolana, Delcy Rodríguez, fue la encargada de hacer el anuncio desde Caracas poco después de que concluyera en la sede de la OEA en Washington una sesión en la que se aprobó convocar una reunión de cancilleres para abordar la crisis venezolana. De esta 19 países estuvieron a favor, 10 en contra y 4 abstenciones y una ausencia.



"El día de mañana, tal como ha indicado el presidente, Nicolás Maduro, presentaremos la carta de denuncia a la Organización de Estados Americanos e iniciaremos un procedimiento que tarda 24 meses", dijo Rodríguez desde el Palacio presidencial de Miraflores en una declaración transmitida por el canal estatal VTV.



Para solicitar la salida de la OEA, petición que ningún Estado ha hecho hasta ahora, comienza cuando el Gobierno del país en cuestión presente una comunicación escrita a la Secretaría General anunciando la decisión de denunciar la Carta de la OEA, su documento fundacional de 1948.



"Transcurridos dos años a partir de la fecha en que la Secretaría General reciba una notificación de denuncia, la presente Carta cesará en sus efectos respecto del Estado denunciante, y este quedará desligado de la Organización después de haber cumplido con las obligaciones emanadas de la presente Carta", indica el artículo 143 de la Carta de la OEA.



De esta manera, hasta que transcurran esos dos años, el país en cuestión es "miembro pleno con todos sus derechos y obligaciones", explicó el secretario de Asuntos Jurídicos de la OEA, Jean Michel Arrighi.



Dentro de las obligaciones está pagar la deuda pendiente de su cuota como miembro de la OEA, que hasta diciembre de 2016 ascendió a 8.764.449 millones, mientras que este año aún no ha pagado los 1.829.700 millones que le corresponden en función de criterios socio-económicos.



Sin embargo, las obligaciones no son solo económicas ya que la Carta de la OEA estipula que los Estados miembros deben respetar la democracia representativa, los derechos humanos, la separación de poderes y la libertad de expresión, precisamente los elementos que el secretario general de la organización, Luis Almagro, y un grupo de entre 14 y 20 países (en función de qué cuestión se trata) piden al Gobierno venezolano que respete.



Ante esto, la canciller venezolana aseguró que su Gobierno no participará en lo sucesivo "de ninguna actividad, de ningún evento donde se pretenda posicionar el intervencionismo y el injerencismo de este grupo de países que solo buscan perturbar la estabilidad y la paz" en su país. Se refería a los 19 Estados que hoy votaron en la OEA convocar una reunión de cancilleres sobre su crisis, entre ellos Guyana, Bahamas, Santa Lucía, Argentina, Barbados, Brasil, Canadá, Chile y Colombia.



La sesión de cancilleres de la OEA será después de la que celebrarán los de la Comunidad del Caribe (Caricom) el 18 de mayo ya que esto es lo que se pactó para lograr el apoyo de cinco países de esa alianza.