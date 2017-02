Venezuela crearía sistema para controlar los precios

El Gobierno que preside Nicolás Maduro está evaluando la implementación de un nuevo sistema de control de precios para atajar la inflación de Venezuela, la se estima que es la más alta de Latinoamérica, tal como informó el vicepresidente de Economía del país, Ramón Lobo.



El gobierno venezolano está “evaluando un nuevo mecanismo de sistema de precios y una reingeniería de la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos (Sundde)”, indicó Lobo.



(Lea: La lucha de Venezuela por controlar la hiperinflación).



El ministro explicó que estas acciones “permitirán optimizar los mecanismos de vigilancia, control y supervisión dentro del combate a la inflación inducida”.



De igual forma, aseguró que el plan los “15 motores de la economía” propuesto por Maduro para rescatar la situación del país va “a elevar los niveles de abastecimiento a través del incremento en la producción”.



Se refirió también a la expansión de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (Clap), el sistema de distribución de alimentos en Venezuela como una de las estrategias para “combatir los ataques inflacionarios inscritos en la guerra económica”.



“Los seis millones de hogares atendidos demuestran que los Clap ayudarán a mejorar la disponibilidad de los productos y alimentos”, indicó Lobo, quien defendió el sistema Clap como “una respuesta al monopolio en la distribución” en manos de la empresa privada.



Lobo destacó de igual forma el trabajo del Ejecutivo para intentar vencer el dólar no oficial que “se ha convertido en un marcador maligno de la tasa de cambio, aún cuando no tiene ningún tipo de racionalidad económica”.



La meta del Gobierno, dijo, se “logrará con el funcionamiento de las casas de cambio y otras acciones”.



NECESITA EL VISTO BUENO DE LA OPOSICIÓN



El presidente de la Asamblea Nacional, el opositor Julio Borges, señaló que el Gobierno venezolano necesita la aprobación de la Cámara para acceder a créditos internacionales, otorgar concesiones o contratos de interés nacional que le permitan enfrentar la crisis del país.



"Toda la crisis económica que se está viviendo, está llevando a entender al Gobierno que, en cualquier parte del mundo, necesita de la aprobación de la Asamblea Nacional para seguir adelante, para tomar cualquier tipo de medidas que signifiquen acceso al crédito o la posibilidad de tener desarrollo de otorgamiento de concesiones", dijo Borges.



Asimismo, reiteró que el presidente está “gobernando fuera de la Constitución” y que eso tiene consecuencias no solo dentro de Venezuela, sino también en el mundo.



El jefe del Parlamento indicó que, según información que maneja la Cámara, el Gobierno de Maduro está pidiendo un préstamo de “US$500 millones a la Corporación Andina de Fomento" (CAF), y que, según él, esta entidad condicionó el otorgamiento del crédito a la situación de la AN.