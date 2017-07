Venezuela habilitó 2.030 puntos de votación para jornada de plebiscito

La oposición venezolana habilitó 2.030 puntos de participación para la consulta popular que impulsa con el fin de que los venezolanos expresen este domingo su apoyo o rechazo a la Constituyente promovida por el Gobierno de Nicolás Maduro, informó este sábado Carlos Ocariz, jefe de campaña del plebiscito opositor.



"Tenemos 2.030 puntos soberanos en todo el país, 14.404 mesas de votación. Ya listos y acreditados tenemos 47.272 miembros de mesa en todo el país, tenemos más de 80.000 voluntarios regados por toda la geografía de nuestro país", detalló Ocariz en rueda de prensa desde Caracas.



En el extranjero fueron habilitados 667 puntos de votación, distribuidos en 602 ciudades de 100 países. Ocariz explicó que este proceso va a tener distintos mecanismos de observación, entre ellos la de organizaciones nacionales e internacionales, y de personajes de la política internacional.



"Recibimos la buena y oportuna visita de cinco expresidentes que ya están en suelo patrio y que van a formar parte de la observación internacional. Aparte de eso, tenemos organizaciones de observadores internacionales reconocidos en el mundo que ya están en Venezuela", señaló.



Entre los roles que cumplirán los 80.000 voluntarios están el de movilizar a las personas a los puntos de consulta, la logística, y brindar información en las filas sobre el proceso de participación. Ocariz también resaltó que no cuentan con recursos de alimentación, por lo que pidió a los ciudadanos que colaboren con lo que puedan para que los testigos y voluntarios puedan comer durante la larga jornada.



El opositor aseguró que ya en el país están distribuidas todas las boletas y los cuadernos de votación.



"Hoy podemos decir que, faltando horas para que este proceso comience aquí en Venezuela, y lo decimos con mucho orgullo, que estamos listos para que a partir de las 7:00 de la mañana comience este proceso histórico, pero sobre todo heroico, porque nuestro pueblo ha demostrado que no se rinde", acotó.



Este domingo también se llevará a cabo un simulacro electoral de las votaciones previstas para el 30 de julio, cuando se prevé que se elijan los redactores de la nueva y eventual Carta Magna.



Los opositores han responsabilizado al Gobierno de cualquier hecho de confrontación que se pueda generar durante la jornada.