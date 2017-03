'Venezuela ya es una dictadura abierta'

Raúl Gallegos, analista de Control Risks y una de las personas que más conoce la situación venezolana, asegura que el gobierno de Nicolás Maduro definitivamente se movió hacia una dictadura abierta y explica las razones internas y externas por las cuales el chavismo se mantendrá en el poder.



Gallegos ejerció como corresponsal en Caracas para la agencia de noticias Dow Jones y para el periódico The Wall Street Journal. Ha trabajado como analista para el Economist Intelligence Unit, como comentarista para la agencia de noticias Bloomberg y como columnista financiero para Reuters Breakingviews.



¿Cómo analiza que el Tribunal Supremo de Justicia se haya tomado las funciones del legislativo en Venezuela?

Porque el gobierno de Nicolás Maduro decidió moverse de ser aparentemente democrático a una dictadura abierta. Antes tenía un control férreo de la política sin ser catalogado de dictadura pero ya decidió amarrarse a la silla y no soltarse de ella.

Ya no tienen la capacidad de tener la máscara de la democracia puesta porque no hay plata. El chavismo va a continuar aplazando las elecciones hasta que no suban los precios del petróleo para poder comprar a la población con subsidios y regalos directos.



¿Se acabaron las ilusiones de revocatorio?



Sí, el chavismo se va a mantener en el poder hasta cuando quieran porque en los últimos meses Maduro logró unificar segmentos del chavismo y de los militares. El Chavismo solo utiliza los mecanismos de la democracia cuando le convienen.



¿Van a seguir encarcelando a los opositores?



Lo van a seguir haciendo porque siempre habrá una excusa: porque una protesta se salió de las manos, o porque no; porque el congreso pasó una resolución a la OEA, entonces es traición a la patria, que porque el sector privado no produce, entonces es sabotaje económico.



Todo eso lo vamos a ver con mayor recurrencia porque no tienen ningún poder que los detenga, ya sea a nivel local o internacional. Además las fuerzas militares están de lado del chavismo y así es casi imposible que saquen al Gobierno del poder.



¿Esto lo decidió Maduro con el apoyo de quién?



Los que mandan son los chavistas y su segmento más radical. El chavismo manda en las Fuerzas Armadas, compró la voluntad de ellos, les ha permitido la corrupción y les ha dado poder en las empresas estatales, involucrarse en una serie de negocios, pero también hay unos ideologizados. El Gobierno ha cerrado los ojos ante una corrupción tremenda.



¿Y qué puede hacer la oposición en el corto plazo?



Todo lo que ha hecho no ha servido para nada. Lo primero que debe hacer es sanar toda esa serie de divisiones que no ayudan, tener una visión de largo plazo de país y promover sus ideas de manera activa. Se necesita un cambio cultural y de mente, que entiendan el por qué se ha llegado a estas circunstancias y de qué manera democrática se puede salir de la situación.



Tienen que poner orden y llegar a un consenso, pero sus opciones de encontrar soluciones efectivas a la situación actual son muy limitadas. Ellos y la población en general tienen que caer encuenta que no solo hay una dictadura sino la forma de salir de ella.



Se necesita una nueva oposición, nuevos líderes e ideas, ante esta extrema crisis. El Gobierno hasta el momento ha hecho lo que ha querido con el actual liderazgo de la oposición.



¿Pueden presionar para que les devuelvan el poder del legislativo?



No creo que puedan hacer absolutamente nada. Están ante un régimen que viola toda ley, se inventa excusas para poner presa a la gente. No va a pasar nada porque el régimen decidió utilizar todas las artimañas posibles para mantenerse en el poder y la oposición utilizando los mecanismos democráticos no puede hacer nada.



¿La región y la OEA cómo pueden presionar?



Que no se extrañe que el mismo gobierno venezolano decida retirarse de la OEA. Ya ha dicho y demostrado antes que no le importa ni el FMI, ni el BM, ni otras entidades internacionales.



La comunidad internacional tiene muy poco peso cuando el Gobierno controla toda la entrada de dinero del petróleo. No hay manera de que la comunidad internacional presione a este gobierno, va a seguir ignorando todo.



En cambio, el chavismo va a utilizar toda la presión de la comunidad internacional para su propaganda interna, cualquier intento de diálogo va a ser usado como una pantalla para mantenerse en el poder hasta que los precios del petróleo se recuperen.



¿Y sanciones económicas?



De pronto, al estilo de Irak cuando estaba Sadam Hussein, pero sabemos que siguió casi hasta que quiso. No veo a la comunidad internacional lista en este momento para aplicar ese tipo de sanciones en Venezuela.



¿Finalmente la gente protestará para intentar tumbar al régimen?



La población venezolana históricamente no ha protagonizado episodios de violencia política. El país se asustó cuando murieron 300 personas durante el ‘Caracazo’. Típicamente se ha asustado cuando llega a situaciones en las que hay sangre por el tema político. Lo cual es positivo porque quiere decir que la gente no se mata por política, como ocurre en otros países.



Lo que tiene que pasar es que los mismos venezolanos tienen que llegar a un nivel de convencimiento de lo que es este gobierno y los pasos a tomar. Por qué lo eligieron y lo dejaron deformarse para convertirse en lo que ahora es.



La gente tiene la cultura de que les regalen todo con la riqueza petrolera, pero tiene que darse cuenta que esa no es una manera de manejar un país. Hasta que no entiendan que ellos mismos se metieron en este problema, van a seguir sucediendo lo mismo.



¿Entonces el cambio de régimen es inviable?



Se podría en dos escenarios, ambos involucran a las fuerzas armadas y son altamente improbables porque estas tendrían que quitarle el apoyo al chavismo.



Primero, que si las protestas, alzamiento y violencia llegan a niveles tan altos que las Fuerzas Armadas perdieran el control de parte del país, estas se voltearan y obligaran al Gobierno a convocar elecciones. Es muy improbable porque no hemos visto un nivel de organización y disposición en la oposición de sacrificar vidas y de lanzarse de manera violenta contra los militares.



Segundo, un golpe de estado orquestado o apoyado por las fuerzas armadas, pero estas están compradas por el Gobierno. Tampoco se descarta que pase lo que pasó con Chávez en los 90, que lideró un grupo dentro de las Fuerzas armadas y se lanzó por dar un golpe y fallo. Pero consideró improbable que eso suceda y si pasa, sería fallido porque los militares tienen muchos privilegios, el Gobierno les permite la corrupción, los deja operar para que no se puedan voltear contra el régimen.



¿Cómo ve la actitud de Colombia hasta el momento con la situación?



Colombia tiene sus propios problemas. Pero en general la presión internacional no va a ser muy efectiva.



Todos los gobiernos de la región subestimaron la tendencia dictatorial del chavismo porque ahora operan bajo un esquema que se entiende que la democracia es lo deseable, pero el chavismo piensa distinto.



¿Con esto seguirá aumentando la salida de Venezolanos del país?



Para este año se prevé que se incremente la escasez y aumenten las necesidades básicas. Promete ser bastante duro porque el Gobierno ya redujo las importaciones de productos básicos como medicinas y alimentos. Habrá mayor escasez y más venezolanos saldrán del país.



Pedro Miguel Vargas Núñez

Editor Portafolio.co