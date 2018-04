Venezuela suspendió relaciones económicas con Copa Airlines y otras empresas panameñas

El Gobierno de Venezuela puso temporalmente en una lista de riesgo para su sistema financiero y económico a compañías varias de Panamá, entre ellas la aerolínea Copa Airlines, y a varios funcionarios, incluyendo al presidente Juan Carlos Varela. La medida recae sobre 46 compañías y 22 personas que conforman la lista y se conoce una semana después de que Panamá incluyera a Maduro y otros funcionarios en una lista de personas y empresas venezolanas de "alto riesgo" en materia de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.



(Lea: Llenar el álbum del mundial en Venezuela equivale a 37 salarios mínimos)



La medida de Venezuela, que rige al menos por 90 días, argumenta en su texto que busca proteger al sistema financiero, económico y comercial de Venezuela de un "riesgo inminente" a su integridad. Y asegura que se ha detectado el uso recurrente del sistema financiero panameño para movilizar dinero sucio.



(Lea: Ni Dolartoday es capaz de mantener el ritmo de la devaluación del bolívar)



En el listado, el Gobierno venezolano incluyó también a la vicepresidenta panameña, Isabel de Saint Malo, y al ministro de la Presidencia, Álvaro Alemán. Ninguna autoridad venezolana ha comentado las medidas y no quedó claro de inmediato cuáles serán las consecuencias operativas de suspender los lazos económicos con la aerolínea, así como con las otras empresas y personas panameñas.



La decisión que tomó el Gobierno venezolano a raíz de las sanciones que impuso Panamá puede ser prorrogada, agregó el documento que se mostró en la televisión nacional. La aerolínea no respondió de inmediato a una solicitud de información. Una funcionaria de la Presidencia de Panamá dijo que no había portavoces disponibles para comentar el asunto. Altos funcionarios venezolanos han sido sancionados por Estados Unidos, la Unión Europea y recientemente por Suiza con prohibición de viajes y congelamiento de activos, tras acusaciones de violar los derechos humanos y atentar contra la democracia.



*Con información de Reuters y AFP.