Venezuela vuelve a caer en 'default'

S&P Global Ratings ha declarado en 'default' los bonos de Venezuela denominados en dólares con vencimiento en 2025 y 2026 después de que la nación latinoamericana no efectuase el pago de cupones por 237 millones de dólares durante un periodo de gracia de 30 días.



S&P redujo las calificaciones de los bonos globales de Venezuela a D desde CC, al tiempo que ratificó la calificación crediticia soberana en moneda extranjera a largo plazo en SD. Al igual que Fitch Ratings, la agencia de calificación ya había declarado al país en 'default' la semana pasada, citando pagos incumplidos de la petrolera estatal Petróleos de Venezuela.



La economía de Venezuela, que cuenta con las mayores reservas de petróleo del mundo, ha empeorado tras una drástica caída en el precio del crudo desde mediados de 2014.



Cerca de una docena de instituciones con deuda venezolana han comenzado a organizarse y reunirse con abogados, según personas con conocimiento del asunto. El grupo incluye a Pacific Investment Management Co., T. Rowe Price Group Inc. y Amundi Pioneer, dijeron las personas, que pidieron no ser identificadas porque las conversaciones son privadas.



La deuda de Venezuela al 7,65 por ciento denominada en dólares con vencimiento en abril de 2025 estaba en 24,43 centavos por dolar, frente a los 45 centavos de principios de año, según los precios compilados por 'Bloomberg'. El precio de la deuda en moneda estadounidense al 11,75 por ciento y vencimiento en octubre de 2026 ha caído a 26,31 centavos desde los 56,73 centavos.