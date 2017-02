Wall Street acumuló este martes su cuarto cierre consecutivo en récord luego de que la presidenta de la Fed Janet Yellen diera señales sobre un aumento de la tasa estadounidense de interés.



Tras los comentarios de Yellen se dispararon los valores del sector financiero y los tres principales índice terminaron nuevamente con puntajes sin precedentes.



El índice industrial Dow Jones subió 0,45% a 20.504,41, el Nasdaq, de valores tecnológicos, ganó 0,32% 5.782,57 y el S&P 500 avanzó 0,40% a 2.337,58 unidades.

Yellen presentó ante un comité del Senado un panorama saludable de la mayor economía mundial: la inflación se arrima a la meta de 2% fijada por la Fed y el mercado laboral sigue siendo sólido.



En su declaración Yellen confirmó que el nuevo aumento de las tasas de interés podría decidirse en cualquier momento; lo cual deja abierta la puerta a que se disponga en la reunión de política monetaria de los días 14 y 15 de marzo.



Las acciones de Bank of America subieron 3,1% y las de JP Morgan aumentaron 1,6% tras las declaraciones de la funcionaria.



Tasas de interés más altas les permiten mejores negocios a los bancos. Las acciones no paran de subir en Wall Street desde que el jueves el presidente Donald Trump anunciara que en cuestión de semanas presentará una "fenomenal" reforma fiscal con rebajas de impuestos largamente anheladas por las empresas.



Las acciones del sector de consumo tuvieron un muy buen desempeño: Wal-Mart y Stores and Home Depot subieron 1%. Apple subió 1,3% y quedó en un puntaje jamás alcanzado.



El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años era de 2,473% contra 2,433% del lunes y el de los bonos a 30 años era de 3,063% desde 3,032% de la sesión anterior.



AFP