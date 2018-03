Wall Street recupera el terreno perdido

Las acciones de Wall Street subían de forma generalizada este lunes, por un alivio de los temores a una guerra comercial entre Estados Unidos y China tras reportes de que ambos países están dispuestos a negociar aranceles y desequilibrios comerciales.



A las 11 de la mañana hora colombiana, el promedio industrial Dow Jones subía 329.74 puntos, o un 1,40 por ciento, a 23.862 unidades; el índice S&P 500 avanzaba 28,51 puntos, o un 1,10 por ciento, a 2.616,95 unidades; y el Nasdaq ganaba 86,33 puntos, o un 1,23 por ciento, a 7.078,29 unidades.

Los 11 índices principales del S&P subían, liderados por una ganancias del 2,4 por ciento en los sectores de tecnología y finanzas.



Estados Unidos envió la semana pasada una carta a China solicitando una reducción arancelaria a los autos fabricados en su país, la compra de más semiconductores estadounidenses y un mayor acceso a las firmas de Estados Unidos al sector financiero chino, dijo The Wall Street Journal.



El primer ministro chino, Li Keqiang, además dijo este mismo lunes que su país tratará de forma equitativa a las firmas foráneas y locales, que no obligará a las firmas extranjeras a hacer una transferencia de tecnología y fortalecerá los derechos de propiedad intelectual, reiterando promesas que no han logrado calmar a Washington.



Los mercados se vieron afectados por temores a una guerra comercial global después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aprobó aranceles a las importaciones chinas por hasta 60.000 millones de dólares, sumándose a las restricciones a las importaciones ya aprobadas a los paneles solares, el acero y el aluminio, entre otras.



Microsoft trepaba un 5,7 por ciento, liderando los tres índices principales. Morgan Stanley elevó su objetivo de precio para sus acciones, indicando que la firma de software podría alcanzar 1 billón de dólares de valor de mercado ante el aumento de la contratación de la nube y la mejora de los márgenes.