Wall Street registró su peor caída este jueves

Wall Street registró este jueves su peor caída en tres meses con todos sus principales indicadores perdiendo más de un 1 % un día después de la lluvia de críticas dirigidas hacia el presidente de EE.UU., Donald Trump, y su respuesta a los recientes ataques racistas en el país.



El Dow Jones de Industriales, el indicador de referencia de Wall Street, retrocedió un 1,24 por ciento o 274,14 puntos en una sesión en la que ninguna de las 30 compañías que conforman el índice se salvó de los números rojos.



Especial mal día vivieron las grandes empresas tecnológicas, como Cisco Systems, que cayó un 4,02 por ciento un día después de presentar sus resultados empresariales, en los que reveló que cerró su año fiscal con una reducción de ganancias del 10,5 por ciento con respecto al año anterior.



Los otros dos índices, el S&P 500 y el Nasdaq, también sufrieron una fuerte caída, con un descenso del 1,54 por ciento para el primero y del 1,94 por ciento para el segundo.



Los analistas apuntan al ambiente de desconfianza que hay entre los inversores después de que Trump fuera fuertemente criticado por su tibia respuesta a los ataques racistas del pasado fin de semana en Virginia, que llevó a una sucesión de dimisiones de varios de sus consejeros empresariales.



Esto causó eventualmente el desmantelamiento de varios paneles de asesores en los que se apoyaba el presidente estadounidense, y reflejó una evidente falta de apoyo de la elite empresarial y financiera hacia la actual Administración del país.



Los últimos acontecimientos, apuntan los expertos, llevan además al mercado a dudar de que el mandatario vaya a poder en algún momento aprobar las leyes que había prometido durante su campaña electoral para animar la economía del país, como una reducción fiscal o una mayor inversión en infraestructuras.



"La situación definitivamente es decepcionante para los inversores que están esperando una reforma de los impuestos", afirmó el director de U.S. Bank Private Client Reserve, Mike Baele. "No significa que no vaya a pasar, pero definitivamente enfría la situación", agregó.



Los expertos apuntaron además a que Wall Street se vio afectado por otra parte por el ataque terrorista de Barcelona, donde han muerto al menos 13 personas y 80 resultaron heridas como resultado de un atropello masivo.



Pesó también el ambiente negativo que se respira en el sector minorista, donde las acciones han caído en los últimos días pese a que algunas de las compañías de este sector han publicado cifras del segundo trimestre del año mejor de lo esperadas.



"Las sensaciones negativas se están extendiendo por todo el sector de las minoristas. Hace a la gente dudar sobre la salud del consumidor estadounidense", afirmó la representante de Fort Pitt Capital, Kim Forrest.



Una clara señal de la incertidumbre que se vive en el mercado es la marcada subida del índice de volatilidad Vix, comúnmente conocido como el "medidor del miedo", que subió más de un 32 por ciento hasta los 15,55 puntos.