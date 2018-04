Facebook reconoce que recopila datos de personas que no están registradas en la red social

El presidente ejecutivo de Facebook, Mark Zuckerberg, debatió este miércoles con legisladores estadounidenses sobre el control que tienen sobre sus datos los usuarios de la mayor red social del mundo, en una audiencia de cinco horas que por momentos se tornó hostil.



Zuckerberg aseguró a los miembros de la Comisión de Energía y Comercio de la Cámara de Representantes que los usuarios tienen el control final de su información en

Facebook, pero reconoció que sus propios datos estaban entre los de 87 millones de usuarios que fueron compartidos indebidamente con la consultora política Cambridge Analytica.



La admisión de que incluso el fundador de la firma no pudo proteger su información resalta el problema que enfrenta Facebook, que busca convencer a legisladores escépticos de que sus usuarios pueden proteger fácilmente su información y que no se necesitan nuevas leyes para regular a la empresa.



"Cada vez que alguien elige compartir algo en Facebook (...) hay un control. Allí mismo", dijo el magnate de internet de 33 años en la audiencia. "No está enterrado en ningún lugar dentro de la configuración, sino allí mismo". Sin embargo, cuando se le preguntó si sus datos fueron indebidamente compartidos con Cambridge Analytica, respondió: "Sí", sin entregar más detalles.



El caso de Cambridge Analytica fue la razón por la que Zuckerberg fue citado al Capitolio, para responder preguntas por segundo día consecutivo sobre cómo el grupo -que tuvo a la campaña presidencial de Donald Trump entre sus clientes- obtuvo los datos de millones de usuarios de Facebook.



"¿Cómo pueden los consumidores tener control sobre sus datos cuando Facebook no tiene control sobre los datos?", preguntó el representante Frank Pallone de Nueva Jersey, el demócrata de mayor rango en la Comisión de Energía y Comercio.



¿REGULACIÓN INEVITABLE?



Los temas de la privacidad y el control de datos dominaron la sesión, que fue más específica y hostil que una audiencia en el Senado el día anterior. Zuckerberg defendió las prácticas de la compañía, aseverando que los usuarios tienen control sobre sus datos y deciden qué compartir. Afirmó que no está familiarizado con los llamados 'perfiles ocultos', que reportes de prensa han descrito como recopilaciones de datos sobre usuarios que ellos no conocen ni controlan.



También dijo que Facebook no reúne información de las conversaciones de los usuarios a través de micrófonos de dispositivos móviles. Sin embargo, en una serie de preguntas sobre cómo las personas pueden eliminar datos de Facebook, Zuckerberg dijo que la red social "recopila datos sobre personas que no están registradas en Facebook por razones de seguridad".



Respecto al tema de Cambridge Analytica, Zuckerberg dijo que tomará "muchos meses" completar una auditoría de otras aplicaciones que también pueden haber recopilado o compartido datos indebidamente. "Me imagino que vamos a encontrar algunas aplicaciones que estaban haciendo algo sospechoso o mal uso de los datos de la gente", dijo.