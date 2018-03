Los millones de dólares que perdieron los billonarios del mundo la semana pasada

La semana pasada fue cara para las personas más ricas del mundo. Mark Zuckerberg sufrió la mayor caída con la pérdida de 3.200 millones de dólares luego que las acciones de alta capitalización decepcionaron a raíz de declaraciones del presidente de la FED y del presidente de Estados Unidos.



Lea: (Bill Gates ganó 11.000 millones de dólares en 1 año y sigue siendo el más rico del mundo).

Las perdidas para el máximo ejecutivo de Facebook Inc. superaron las del español

Amancio Ortega y el mexicano Carlos Slim, que perdieron 2.400 millones de dólares cada uno en Nueva York la semana pasada.



Las fortunas de Larry Page y Sergey Brin de Alphabet Inc. disminuyeron más de 2.000 millones de dólares cada una en el índice de multimillonarios de Bloomberg desde que los mercados abrieron el lunes.



Las 500 personas más ricas del mundo perdieron en total 107.000 millones de dólares la semana pasada, más que la capitalización de mercado completa de Goldman Sachs Group Inc. o Lockheed Martin Corp.



La riqueza de los multimillonarios estadounidenses fue la que más cayó, disminuyendo un combinado de 34.000 millones de dólares. Los magnates chinos perdieron 16.000 millones de dólares.



El Promedio Industrial Dow Jones cayó alrededor del 3,5 por ciento la semana pasada luego que el presidente Donald Trump invitara a una guerra comercial y el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, generara especulación de que el banco central planea acelerar el ritmo del ajuste monetario.