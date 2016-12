Tras conocerse las minutas de la última reunión de la junta directiva del Banco de la República, se concluye un pobre resultado de la economía colombiana en el 2016.



"Los pronósticos del crecimiento de la actividad económica colombiana para el tercer trimestre y para todo el 2016 no se modificaron frente a lo presentado en el informe pasado: para el tercer trimestre se proyecta un crecimiento entre 1,0% y 2,2% con 1,6% como cifra más probable y para todo el año entre 1,5% y 2,5% con 2,0% como pronóstico central", dice el Emisor.



Además, según el Banco, la última información disponible muestra resultados mediocres y por debajo de lo esperado. Por ello, aumentó la probabilidad de que el crecimiento para todo el año sea algo menor que el pronóstico central.



En síntesis, agrega el Banco, la economía colombiana continúa ajustándose a los fuertes choques registrados desde el 2014 y el déficit en la cuenta corriente se está disminuyendo gradualmente.



"La dinámica del producto ha sido más débil que la proyectada y la inflación sigue descendiendo, aunque las medidas de inflación básica y las expectativas de inflación a un año aún superan la meta", explica el Emisor.



Durante la reunión, que se realizó el viernes pasado, un integrante de la junta afirmó que la cifra de crecimiento del tercer trimestre y las proyecciones para el año 2016 y 2017 son poco alentadoras, y no se ven fuentes que generen un crecimiento de la demanda interna superior al del PIB potencial (4,5 %).



"Por otra parte los pronósticos de inflación para 2016 y 2017 muestran una convergencia más rápida a la meta", sostuvo.



Según el directivo, existen riesgos asociados con la incertidumbre generada por las nuevas políticas comerciales que puedan adoptarse en Estados Unidos y el cambio de postura monetaria de la FED.



"Lo anterior podría generar un escenario de devaluación, cuya magnitud es difícil de medir, pero estaría atemperada por la reforma tributaria, que consolida la calificación crediticia, y por la evidencia de que a pesar del incremento en el riesgo internacional el país no ha experimentado una salida de capitales", agregó.



