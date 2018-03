La innovación manda la parada en las compañías

La dinámica para lograr una transformación digital es un proceso por el que cada vez más empresas están apostando para optimizar sus mercados. Mejorar y facilitar el día a día de las personas debe ser el propósito de las compañías. Así lo dijo Francisco Reyes, presidente para la Región Norte y Caribe de SAP, una multinacional alemana de tecnología que este año cumple 21 años en el país.

¿En qué consiste SAP y cuál es el mercado al que llegan?



SAP es una empresa que tiene 44 años en el mercado, de origen alemán con un proceso de expansión muy grande a nivel mundial. Hoy en día, cuenta con cerca de 380.000 clientes en todo el mundo. De los cuales, casi el 80 por ciento son pymes. Es ilimitado la forma cómo se ha venido desarrollando la tecnología, que nos permite estar en todas partes.



¿Cómo les ha ido durante este tiempo?



Desde su fundación tuvo un crecimiento sostenido por los sistemas administrativos, financieros, de recursos humanos, y eso lo acompañó hasta hace poco. Desde hace tres o cuatro años para acá, cuando la economía digital vino a ser parte de lo que hacemos hoy en día, eso cambió la forma de cómo vemos e interactuamos, y de cómo llegamos a los diferentes países con nuestro sistema.



¿Cómo facilitan y optimizan los procesos de sus clientes?



Creo que mucho de lo que conversamos hoy en día es la manera para mejorar y facilitar la vida de las personas. Nuestro alcance de alguna manera es ilimitado porque nosotros tenemos una plataforma de tecnología que tiene dos grandes mundos, uno es el operativo y el otro es el de innovación.



En el primero está todo lo tradicional que hasta hoy nos ha acompañado en el punto de vista de sistemas. Y por otro lado, tenemos un software de innovación, como lo es SAP Leonardo, que nos permite diseñar prácticamente cualquier cosa que se desee para llevarlo al mercado, en las dos velocidades que se requieren. Prácticamente, las limitaciones no existen con esta herramienta.



¿Cómo mejorar la innovación en las compañías?



La innovación no es un producto, es un conjunto de cosas. Es una plataforma; son tecnologías emergentes y es la capacidad de usar una metodología como Design Thinking para poder poner ese concepto y que pueda impactar en las personas de manera distinta, para que tengan una vida mejor.



¿Cuál ha sido su impacto en América Latina?



Somos la empresa número uno en sistemas empresariales en Latinoamérica. Debemos estar llegando a los 39.000 clientes. Somos una de las empresas que anualmente crece a doble dígito, sobre todo en los temas de soluciones de nube, y desde ese punto de vista seguimos marcando una tendencia importante.



¿Y en Colombia?



Tenemos cerca de 2.700 clientes a los cuales les damos servicios y consultoría, mantenimiento, etc. Es un mercado que crece. En el caso de este país, aproximadamente el 50 por ciento de los empleadores son pymes. Es un comercio que no por ser más pequeño no requiera complejidad en la tecnología que usan. Esa ha sido una de las ventajas que les damos a nuestros usuarios.



¿Qué transformación cree que ha sido la más revolucionaria?



Cuando hablamos de conceptos como el Internet de las Cosas (IoT), blockchain, o machine learning, big data, etc., entendemos que ya hacen parte de las soluciones que tenemos en nuestro día a día y que incluso facilitan nuestra forma de trabajar. Lo que está haciendo SAP es incorporar esas tecnologías que ya existen, dentro de la cadena de valor de cada una de las empresas y cerrando ese ciclo.



¿Cuántos empleos generan?



Tenemos un ecosistema que genera empleos directos e indirectos. De forma directa alrededor de unos 400 colaboradores, y unos 5.000 trabajadores indirectos. En Colombia, tenemos unos 60 asociados de negocio que trabajan con nosotros y que generan más puestos a través de nuestras soluciones.



Sobre SAP Leonardo...



Es un software que estrenamos el año pasado y que revolucionará por completo la forma de hacer negocios. En Colombia, lo estamos presentando y haciendo capacitaciones, porque transformará por completo el mercado en todo el mundo. Su nombre es en honor a Leonardo da Vinci.



