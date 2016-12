¿Qué piensan los jóvenes de los Estados Unidos sobre la economía y otros temas claves para su futuro como profesionales o agentes protagónicos de su país?



La firma EY y el Grupo de Innovación en Economía (EIG), presentaron recientemente un estudio que mide la percepción que tienen los millennials de ese país acerca de la economía, la educación, las instituciones y los desafíos que enfrentan en ese país siete años después de la recesión económica.



El estudio revela que los millennials piensan que la economía les falló; quieren trabajar duro para mejorar su situación pero experimentan ansiedad sobre el futuro. Muchos de ellos entraron al campo laboral en medio de una profunda crisis económica y hoy se encuentran ahogados por los pagos de sus estudios y desconfían de muchas de las instituciones norteamericanas.



Kate Barton, vicepresidenta de servicios de impuestos de EY afirma que “esta es una generación que valora el trabajo duro, que es necesario para avanzar en la vida y por esto conducirán largas distancias para obtener el trabajo adecuado. Muchos de ellos esperan una oportunidad para subir por las escaleras corporativas y aunque respetan profundamente el emprendimiento, temen no ser capaces de superar los importantes obstáculos financieros y regulatorios para empezar un negocio”.



Por su parte, Felipe Jánica, socio líder de mercados para EY en Bogotá, considera que “la encuesta de EY y EIG muestra una realidad que traspasa las fronteras de los Estados Unidos. Hay varias similitudes entre los jóvenes, así los contextos sean muy distintos. En Colombia, los millennials vieron cómo sus padres lucharon por mantener sus hogares y por mejorar su calidad de vida en una época de dificultades económicas en el país, al mismo tiempo vieron que la educación y la tecnología son herramientas para lograr lo que quieren y que el trabajo, en una empresa o en un negocio propio, es necesario para alcanzar el éxito”.



Aspectos destacados



Los millennials valoran la educación y el trabajo, y están dispuestos a hacer sacrificios para salir adelante, pero maduraron durante una recesión económica histórica que ha marcado sus vidas.



Empleo: El 80% de ellos reconoce que el trabajo fuerte es un factor importante para avanzar. El 64% viajaría a otro lugar del país para acceder a mejores oportunidades de trabajo y el 63% estaría dispuesto a viajar una hora más para llegar hasta un mejor empleo.



Por las características de la economía cuando entraron al mercado laboral, los millennials le han tomado aversión a los riesgos e incluso se han vuelto conservadores en sus opciones de carrera.



Un gran número de ellos, el 44% cree que la mejor manera para avanzar en su carrera es trepando los escalones de las corporaciones.



Seguridad social: Los millennials tienden a priorizar los gastos federales en programas que aumenten la seguridad económica. El 64% de ellos argumenta que la prioridad es la educación, seguida por la salud y la seguridad social el 46%. De hecho, el 74% está preocupado porque la seguridad social no exista cuando ellos se retiren.



Educación:Los millennials son la generación mejor educada en la historia de Estados Unidos, pero no están convencidos de que la educación superior les aporte la misma fortaleza que le garantizaba a generaciones anteriores para lograr la prosperidad.



Para lograr su educación, los millennials han asumido serios riesgos financieros. El 52% de ellos tiene o buscará un crédito educativo, mientras que el 43% cree que la financiación de la educación tiene opciones limitadas para sus carreras.



El 64% de los millennials cree que la educación pública debería ser la principal preocupación del dinero recolectado de los impuestos federales.



Emprendimiento:A pesar de que el 62% de los millennials han considerado arrancar un negocio y que el 51% de ellos conoce o ha trabajado en una Start Up, solo el 22% cree que el emprendimiento es el mejor camino para avanzar en su carrera profesional.

El mayor obstáculo para que los jóvenes se mantengan desarrollando sus negocios es el dinero. El 42% de ellos lamenta no tener la financiación adecuada para arrancar un negocio.

Institucionalidad:Esta generación es escéptica frente a las instituciones, pero son muy patrióticos y apoyan el papel de liderazgo de los Estados Unidos en el mundo.

El 84% se siente orgulloso de ser estadounidenses; los hombres hispanos son los que más resaltan este sentimiento con un 91%.



Los millennials desconfían de casi cada institución americana: corporaciones, gobernadores y medios de comunicación les inspiran bajos niveles de confianza y solo una quinta parte de los millennials les prestan atención.



Los colegios y las universidades, junto con el ejército son las únicas instituciones, de las 13 propuestas, a las que les otorgan confianza la mayoría de los jóvenes.



Para estas nuevas generaciones lo realmente importante es que se enfrentarán a cambios trascendentales como los que ahora asumen las generaciones anteriores.



“Quedarse estancado en que su actitud es el resultado de un tema generacional es una visión que amerita revisión, sobre todo para la búsqueda incesable del éxito” concluye Felipe Jánica.