Monedas extranjeras, ¿un buen método de ahorro?

Hoy quien desee ahorrar puede encontrar varias alternativas para hacerlo, ya sea en un fondo, un ahorro programado o, incluso, en una moneda extranjera.



Esta última alternativa se ha vuelto cada vez más común debido a ventajas como la conservación del valor y el poder adquisitivo de quienes toman la decisión de hacerlo.



“La moneda nacional puede sufrir depreciaciones y apreciaciones con respecto a otras divisas por fenómenos económicos; por lo cual una persona se puede cubrir de la pérdida de su poder adquisitivo si existe una devaluación de la moneda nacional igual o superior a la inflación al hacer este tipo de ahorro”, explicó Andrés Sayago, analista de la Unidad de Análisis del Mercado Financiero de la Universidad Nacional.



A esto, Marcelo Granada, director académico de Investopi.com, agregó que otras ventajas que tiene este tipo de ahorro es la reducción del riesgo país y acercar la inversión en mercados internacionales. “El ahorro en moneda extranjera siempre será una buena idea para una parte del capital de ahorro o inversión de una persona, siempre que sean inversiones en monedas fuertes y que el dinero esté seguro en un banco o entidad financiera regulada”, aseguró.



Para hacerlo existen varias formas, el ahorro de forma física o en plataformas electrónicas, a través de activos financieros de renta fija y renta variable disponibles en el mercado financiero colombiano.



De acuerdo con Sayago, es necesario tener en cuenta que en el país no están reglamentadas este tipo de prácticas, por lo que los colombianos suelen hacerlo a través de la compra de divisas y el mercado físico de estas.



RECOMENDACIONES



Sayago, da las siguientes recomendaciones para realizar este método de ahorro:



- Diversificar el ahorro: se puede minimizar el riesgo cambiario al que la persona se encuentra expuesto dividiendo el ahorro en distintas divisas, de modo que ante una pérdida que me genere una de ellas, el resto me respalde.



- Inversión en activos financieros: no solo el peso colombiano enfrenta la pérdida de poder adquisitivo a los largo del tiempo, la mayoría de las economías sufren efectos inflacionarios; por lo cual, ahorrar cierta cantidad de dinero en moneda extranjera no es suficiente en ciertos casos, se debe incurrir entonces en instrumentos financieros que nos brinden rendimientos.