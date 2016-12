Conseguir casa o apartamento es una tarea que puede tomar meses e incluso años. En el caso de Bogotá, debido a los altos precios del metro cuadrado, encontrar un inmueble que se adapte a especificaciones como ubicación y estado puede hacer aún más compleja la tarea.



Una solución económica es hacer búsquedas de inmuebles en tiempo real y eso se puede lograr a través de diversas aplicaciones móviles que le ofrecen la oportunidad de un acercamiento inicial con una mayor oferta de casas o apratamentos.



A través de estas plataformas se pueden conocer el valor del predio y ver la localización exacta del inmueble en un mapa. Leonardo Gómez, editor de Metrocuadrado.com, portal especializado en venta y arriendo de inmuebles en todo el país, explica que esta época ofrece una ventaja si se la compara con el resto del año porque las personas buscan cerrar negocios antes de que termine 2016.



(Además: ¿Pensando en comprar vivienda?, este es el valor del m2 en las ciudades de Latinoamérica)



“Final de año es una época complicada porque hay pocas opciones para quienes compran, pero los que venden están dispuestos a negociar. Eso quiere decir que es un negocio fijo; además teniendo en cuenta que entregan primas, las personas pueden pagar el 30% del monto del inmueble y con eso ya pueden adquirir un préstamo bancario”, cuenta.



Del universo total de predios registrados en Metrocuadrado.com, cerca del 50% son para venta y la mayor parte de los usuarios la consultan lo hacen los fines de semana. Gómez explica que se debe a la facilidad que ofrece el celular de recorrer en tiempo real los inmuebles.



¿QUÉ SE DEBE TENER EN CUENTA?



Más allá, de las oportunidades que ofrecen las plataformas móviles para encontrar casa o apartamento, María Clara Luque, directora de la Federacion Colombiana de lonjas de propiedad raíz (Fedelonjas), le brindó a Portafolio.co unas recomendaciones básicas que cualquier comprador debe tener en cuenta.



1. Si quiere hacer inversión en finca raíz, busque una inmobiliaria que esté afiliada a una lonja de Fedelonja porque le permiten tasar los inmuebles en el barrio que le interesa. Con esto podrá conocer el valor de un inmueble comparado con otros de la misma zona.



2. Documentación al día del inmueble que le permita trazar la tradición del mismo. Esto le permitirá tener un inmueble apto para la venta.



3. Si va a comprar un inmueble y este tiene una deuda, puede ser cancelada para adquirir la vivienda, pero hay que revisar las deudas que tenga con la administración o servicios públicos. Si estas existen debe preguntarse qué tan rentable es adquirir el inmueble.



4. Si es un inmueble de familia, un hogar constituido, las sociedades conyugales expresan que el patrimonio no se puede tocar sin que padre y la mamá estén de acuerdo en la venta.



5. Si usted es el dueño de un inmueble y quiere arrendarlo, debe solicitar a la inmobiliaria que se una el cobro de la administración con los servicios públicos porque muchos arrendatarios no pagan este rubro y le generan deudas al inmueble.



Además, en palabras de Luque: “la subida de las tasas de interés las personas tienden más a solicitar arriendos que a comprar casa”.



“Cuando baja la oferta de inmuebles se vuelve atractivo el arrendamiento. Eso pasa en algunas zonas de Bogotá que no disponen de suficiente oferta. Sin embargo, es posible que el precio del canon de arriendo no aumente debido a que el 2017 es un año de desaceleración”, explica.



APLICACIONES PARA COMPRAR VIVIENDA



1 Metrocuadrado

Ofrece opciones de compra y venta de apartamentos y casas en todo el país. Cuenta con una calculadora hipotecaria para determinar los precios de subsidios y créditos. tanto su versión de pc como la de celular ofrece servicios para ubicar oficinas con un filtro especifico y preciso.

2 Cien cuadras

Es una plataforma impulsada por Apps.co y MinTic. Tiene un navegador de predios y le brinda información sobre el proceso de financiación de su inmueble.

3 Finca Raíz

Dispone de 44,552 anuncios en Bogotá y le permite comparar características como precio y metros cuadrados de distintos predios.

4 Inmuebles24.co

Además de un buscador, tiene un listado de inmobiliarias y de proyectos de vivienda vigentes.

5 Estrenar Vivienda

Es una plataforma que permite localizar únicamente proyectos de vivienda nueva en Bogotá, municipios aledaños y otras regiones del país.

6 Biinmo

Además de mostrar casas y apartamentos, esta plataforma le permite localizar locales comerciales y oficinas, tanto para arrendar como para comprar.