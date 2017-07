Ocho aplicaciones para tener el control de sus finanzas

Llevar el control de los ingresos es una actividad importante para no presentar inconvenientes económicos y evitar malgastar el dinero.



Sin embargo, poco o nada es el tiempo que se dedica a realizar esta tarea, que por lo general tomaría dos minutos registrar en un cuadro de Excel, un cuaderno o en una hoja que se tenga destinada para esta función.



Para ello, y para que empiece a adoptar este hábito, en Portafolio.co consultamos a ‘Resuelve tu deuda’, para recomendarles la siguiente lista de aplicaciones que le ayudarán a realizar presupuestos, llevar la contabilidad de su dinero y hasta hacer comparaciones de todos sus gastos mes a mes, a tan solo un clic y desde su teléfono celular:



* MI PRESUPUESTO: permite llevar la contabilidad de todas las finanzas personales y tiene la posibilidad de tener dos cuentas. Está disponible para iOS y Android.



* GESTOR DE GASTOS Y PRESUPUESTOS: tiene la posibilidad de graficar y comparar todos los gastos que ingrese, así como un calendario para recordar las fechas de los pagos. Además, genera un resumen de los movimientos que realiza para mantener un control financiero.



* ANDROMONEY FREE: tiene un diseño muy distinto a la mayoría de las aplicaciones de finanzas, pero continúa siendo completa y muy útil. Registra los ingresos y cada uno de los gastos realizados en efectivo o pago con tarjeta, los informes se pueden generar en diferentes tipos de gráficos, separados por ingreso, egresos o combinando ambos.



* MIS FINANZAS: permite analizar todas las operaciones financieras. Actualmente cuenta con más de un millón de descargas en la plataforma de Android.



* MONEYFY: la aplicación es muy intuitiva por lo que no hay ningún problema o dificultad en su uso. Permite categorizar sus gastos ya sea con una clasificación predeterminada o creando nuevas. No es necesario ingresar cuentas bancarias, usted puede colocar el ingreso mensual e ir haciendo los movimientos por día, mes o por año.



* MINT: es una de las más conocidas, permite organizar recordatorios de los pagos y hacer presupuestos.



* SETTLE UP: es un sistema diseñado para organizar las finanzas de un grupo. Puede visualizar los gastos y sincronizar los datos en diferentes dispositivos, insertar imágenes de facturas y utilizar PayPal como método de pago.



* WALLET: puede ser utilizada como app en cualquier dispositivo móvil, en su sitio web y desde un reloj Android Wear. Da la posibilidad de crear grupos y manejar las finanzas de varias personas.



Estas aplicaciones no sólo le permitirán cambiar de hábitos en en el manejo de las finanzas, sino también evidenciar mejoras en el ahorro y en el manejo de los ingresos.



Sin embargo es importante tener en cuenta que a la hora de usarlas deberá ser honesto con usted y con su bolsillo, puesto que le permitirá ser realista y lograr sus objetivos.



Adicional a esto, es necesario seleccionar la ideal de acuerdo con sus necesidades. Según ‘Resuelve tu deuda’, “una de las grandes ventajas que nos ofrece la tecnología es la posibilidad de probar sin desembolsar sumas fuertes de dinero”.



Por lo que Resuelve recomienda probar una por una hasta que encuentre la que se ajuste a su vida financiera.