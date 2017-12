AppMiga, la aplicación que le ayudará a manejar sus finanzas este diciembre

Sin duda alguna, unas aplicaciones se han convertido en un excelente aliado para manejar las finanzas personales, y para esta temporada, donde se suelen exceder en gastos su uso se vuelve más importante.



Tal es el caso de AppMiga, una plataforma móvil de la Fundación WWB Colombia, la cual presenta tres nuevas actualizaciones para mejorar acceso, la navegación, su contenido y métodos de enseñanza amigables para que los usuarios puedan tomar buenas decisiones financieras en esta época de fin de año.

La nueva versión contará con tres módulos, el primero: ‘¿Cuánto ahorrar?’ en donde las personas podrán gestionar un plan de ahorro mensual para lograr su meta, además de hacer seguimiento de su avance respecto a la meta trazada.



El segundo ‘¿Cuánto me puedo endeudar?’, donde el usuario podrá registrar el monto de cada deuda (arriendos, servicios públicos, tarjeta de crédito), y establecer, según sus ingresos, su nivel de endeudamiento.



El último es ‘Evita el Guayabo Financiero’, módulo en el que se registran todos los ingresos económicos mensuales así como los gastos de esta temporada (regalos, viajes, fiestas, etc.), de tal manera que los usuarios puedan planificar mejor sus finanzas durante este mes, con el objetivo de aprovechar los ingresos adicionales para ahorrar.



“Lo útil de esta aplicación móvil es que cada persona, de acuerdo con su situación particular podrá calcular su nivel de endeudamiento, hacer un plan de ahorro y así evitar el ‘Guayabo financiero’ que llega en enero, resultado de los excesos en gastos durante la temporada de navidad y fin de año” asegura Ximena González, Directora de Programas de la Fundación WWB Colombia.



AppMiga se encuentra disponible para descargar en las tiendas Google Play y App Store para los Smartphones con versiones Android 5.1 y IOS 8.0. Adicional podrán encontrar tips relacionados con el ahorro y manejo exitoso del dinero.