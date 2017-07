Mitos y realidades de los millennials como trabajadores

De la generación millennial y sus finanzas hay muchos mitos, entre ellos, que son derrochadores, que no ahorran y que además son exigentes a la hora de consumir.

Sin embargo, queda la duda de qué tan cierto es que, aquellos que nacieron entre 1981 y 1996, no saben manejar sus finanzas.



(Lea: ‘Millennials’ y ‘centennials’: conozca las diferencias)



Según una encuesta realizada en Estados Unidos por Princeton Survey Research Associates International, esta generación tiene impresionantes hábitos de ahorro, particularmente los más jóvenes, que no tienen comparación con sus antepasados.



(Lea: ¿Cómo impacta la reforma tributaria a un 'millennial'?)



De este el resultado más importante es que el 31% de los estadounidenses de 18 a 26 años tienen suficiente dinero para cubrir de tres a cinco meses de gastos.



En cuanto a los millennials colombianos, según un estudio del Observatorio de Sociedad, Gobierno y Tecnologías de Información de la Universidad Externado, dentro de las fortalezas de esta generación es que son emprendedores, optimistas, multitareas y ambiciosos.



Teniendo en cuenta este panorama que contradice lo que se ha mencionado sobre esta generación, en Portafolio.co consultamos a Santiago Rodríguez, profesor de la Universidad de los Andes, para que nos diera su visión sobre los mitos y realidades sobre la economía de los millennials:



• Todos desean ser emprendedores: “No creo que todos los millennials quieran ser emprendedores. Hay unos que no les importa ser empleados siempre y cuando su trabajo cumpla sus expectativas y les permita hacer otras cosas”.



• El trabajo en formalidad no les es atractivo: "el hecho de que el contrato sea fijo, prestación de servicios o indefinido no es relevante. Ellos necesitan un trabajo que les brinde la oportunidad de lograr las cosas que quieren".



• Están interesados en jubilarse y desean ser activos hasta la vejez: "mitad y mitad. Pensionarse no les es muy importante y trabajar a los 70 años tampoco. Ellos trabajan lo que necesiten, e incluso buscan ingresos adicionales, para lograr lo que quieren en un corto plazo más no a futuro".



• La independencia económica es su prioridad: "sí. Ellos buscan lograr sus objetivos sin depender de sus papás. Tener un salario o una renta es importante para cumplir sus intereses del día a día".



• Son osados en sus decisiones financieras: "aunque por lo general no son muy preocupados por sus finanzas a largo plazo, a corto sí les interesa más el aspecto económico. Tanto que aprenden a manejar sus finanzas, piensan en emprendimientos y buscan alternativas de inversión, lo que lleva a que algunos tomen sus propias decisiones pensando en lo que le retribuye hoy y no en 20 años".



• Son exigentes a la hora de consumir: "sí. Están pendientes de detalles. Por ejemplo, qué tipo de comida consumen, de qué está hecho, en dónde se produce. De alguna manera, siempre están viendo cómo pueden tener acceso a mayor calidad para suplir sus necesidades".