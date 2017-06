Así fue balance del primer día de la jornada de normalización de cartera del Icetex

“Notable”. Así calificó el Icetex el primer día de la jornada de normalización de cartera a estudiantes morosos, que se extenderá hasta este sábado primero de julio.



Esta brigada está dirigida a los beneficiarios que se encuentren con mora mayor a 90 días, que no estén judicializados y que no presenten acuerdo de pago vigente, así como a los usuarios con cartera de los Fondos en Administración con mora mayor a 90 días que se han acogido a las políticas de cobranza de Icetex.



Al cierre del primer día de la jornada, que se desarrolla de forma presencial en Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla, Cartagena, Bucaramanga y Sincelejo, y de los demás puntos del país por vía telefónica, se lograron 726 acuerdos que representan un capital vencido de $1.579 millones.



Estas negociaciones realizadas el miércoles 28 de junio reflejan un valor de $887 millones en intereses a condonar y de $85 millones en gastos de cobranza a no cobrar.



Durante los días de actividades el equipo profesional del Icetex atiende a los beneficiarios priorizados que acudan a los puntos de atención para escuchar sus casos y brindar las diferentes alternativas que permitan la normalización de sus obligaciones en mora.



Los horarios de atención son de 8:00 a.m. a 6:00 p.m. del miércoles 28 de junio al viernes 30 de 8:00 a.m. a 6:00 p.m. y el sábado 1 de julio de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. en los puntos de atención que se presentan a continuación y donde se encuentran los respectivos números telefonicos para agendar la cita:



Ciudad Lugar Dirección

Bogotá Hotel Grand Park Cra. 5 # 23 -34

Barranquilla Hotel Country Cr 52 No. 75 -30

Cartagena Hotel Caribe Bocagrande Cra. 1 No. 2-87

Medellín Hotel Tryp Calle 50 70-124

Cali Hotel Vizcaya Real Calle 20 Norte No 5 AN 30

Bucaramanga Centro La Triada Cra. 20 #34--22

Sincelejo Hotel Boston Calle 25B # 31-14 Barrio Boston



El agendamiento de la cita también se puede realizar a través de la Línea Nacional 018000916821 o de www.icetex.gov.co.