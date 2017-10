Así puede armar su viaje al mundial de Rusia de acuerdo a su bolsillo

Con motivo del Mundial de fútbol del 2018, Rusia espera la llegada de más de un millón de turistas a su territorio. Si usted quiere ser uno de ellos es recomendable que desde ahora mismo empiece a planear el viaje. El costo dependerá del tipo de experiencia quiera tener: una de lujo y atenciones, o una más sencilla, tal vez con algunas privaciones.



(Lea: Colombia, entre los países que más han solicitado boletas para el mundial de fútbol)



Portafolio.co consultó algunos de los principales portales de internet que ofrecen tiquetes aéreos y alojamiento, para saber aproximadamente por cuánto le puede salir el viaje si lo programa usted mismo.



EL VUELO



10.909 kilómetros separan a Moscú de Bogotá. El vuelo entre una ciudad y la otra puede demorar 17 horas aproximadamente, haciendo una sola escala. Dependiendo la aerolínea, los tiquetes de ida y vuelta cuestan entre 6,3 millones de pesos y 9 millones de pesos, de acuerdo con los cálculos encontrados en la página web tiquetesbaratos.com. Otros vuelos con más escalas pueden ser más económicos, pero así mismo demorará más tiempo en llegar, hasta 32 horas.



Hay que tener en cuenta que este precio corresponde a los valores que se manejan actualmente, pero mientras más cerca esté la fecha del viaje (12 de junio si quiere llegar a Moscú para el partido inaugural el 14 de junio de 2018) más costoso serán los pasajes.



EL ALOJAMIENTO



El alojamiento es otro factor para el que muchas páginas en internet ofrecen diferentes opciones. El tiempo de estadía depende de hasta que estancia del campeonato quiera asistir. La primera ronda, en la que todos los equipos clasificados juegan tres partidos, demora cerca de dos semanas, el campeonato completo demora un mes.



Pensando en opciones económicas, en portales como Airbnb se pueden encontrar ofertas de habitaciones privadas para todo el mes desde 1.780.000 pesos, o de habitaciones compartidas (dos o tres camarotes en una alcoba) desde 700.000 por el mes. Si quiere algo más cómodo, con espacios amplios, como una casa o apartamento, los valores varían y pueden pasar por los 4, 5 y 6 millones de pesos el mes, y puede llegar hasta los 30 millones de pesos por una casa amplia, completamente equipada, con electrodomésticos de última tecnología y muy cerca al principal estadio de Moscú. En cualquier caso una revisión a las calificaciones y comentarios de los usuarios que ya se han alojado en el sitio de su interés pueden darle una idea de cómo podría ser su experiencia allí.



Otra opción son los hoteles, para quienes prefieren contar con el servicio de aseo de la habitación, lavandería y, en algunos casos, alimentación. En páginas como Trip Advisor se pueden encontrar hoteles muy sencillos en los que una habitación para dos personas puede costar 102.000 pesos por noche. De ahí en adelante, a medida que aumentan el lujo, la comodidad y los servicios, se encuentran opciones de todos los precios hasta llegar a los hoteles cinco estrellas, en los que una sola noche puede costar más de 1.700 dólares, unos cinco millones de pesos. Sin embargo, para las fechas del mundial, entre el 14 de junio y el 15 de julio, casi todas las habitaciones ya están reservadas.



ALIMENTACIÓN Y TRANSPORTE



Aspectos como la alimentación y los desplazamientos también son importantes, pero dependerán de la ciudad donde se encuentre, y son algunos de los que mayor incertidumbre puede generar. Algunos cálculos hechos por el portal Futbolred.com indican que en promedio podría gastarse 100.000 pesos diarios en sólo alimentación, aunque puede ser más, dependiendo de cuánto aumenten los precios locales en Rusia como consecuencia de la mayor demanda en época del mundial.



“Cómo aún no se conocen las sedes ni los lugares para los partidos de la Selección, el hincha Colombiano deberá tener en su presupuesto cerca de $3.000.000 para movilizarse de ciudad a ciudad, ya sea en avión o tren”, señala Futbolred.com.



LAS BOLETAS PARA LOS PARTIDOS



El jueves 12 de octubre terminó la primera fase para adquirir las entradas al Mundial en el modo ‘selección aleatoria’, en las que podía adquirir el tiquete para cualquier fase de la Copa.



Si no alcanzó a inscribirse deberá esperar a las siguientes fechas de venta que se abrirán en semanas posteriores, comenzando el mes de diciembre.



Los precios de las entradas que ha puesto la Fifa a disposición del público dependen de cuál de las cuatro categorías disponibles es la de la boleta. El valor varía según la fase que se está jugando. Para la primera fase de grupos, en la que la Selección jugará tres partidos, los precios están entre 310.499 pesos y 620.999 pesos por partido.



EL FAN ID ES INDISPENSABLE



Esta es la identificación que se exigirá para la entrada a los escenarios deportivos que albergarán los partidos del mundial. Sin ella, así tenga la boleta más costosa y mejor ubicada, no podrá entrar al estadio. Por suerte, con la compra de las boletas podrá obtener el Fan ID.



SEGURO MÉDICO



Cuando se viaja no se está exento de que cualquier cosa pueda pasar, un accidente, alguna enfermedad o una simple torcedura de tobillo. Tenga en cuenta que si tiene una tarjeta de crédito esta le puede servir para acceder a un servicio de asistencia internacional que cubre este tipo de aspectos relacionados con la salud, entre otros servicios. Consulte con su entidad bancaria si su tarjeta cuenta con este beneficio.



En caso de que no, hay compañías que venden paquetes de aseguramiento con precios cómodos que podrían ser una buena opción.



No está fácil armar el viaje solo, pero con la correcta planificación se puede lograr.





Julián Calderón H.

julcal@eltiempo.com