¿Cómo sobrevivir con 50.000 pesos durante dos semanas?

Todos en algún momento de nuestra vida hemos pasado por una situación económica difícil. Nos hemos visto limitados de dinero y en muchas de esas ocasiones no encontramos una solución a dicho problema. Peor aún si faltan unos 15 o 20 días para recibir el pago de nuestro salario.



(Lea: Millennials con mejores hábitos de ahorro que generaciones anteriores)



En esta situación es común angustiarse al ver que solo tenemos 50.000 pesos en el bolsillo e incluso menos. Ahí pensamos, ¿podré sobrevivir estos días con esta cantidad de dinero?



(Lea: Los ‘pecados’ más comunes a la hora de ahorrar)



Generalmente la respuesta es negativa pero realmente si es posible y aquí le diremos cómo y en qué casos sí lo es.



El primer caso es cuando usted ha sido cumplido con sus gastos, está al día con sus deudas (nos referimos a pagos de servicios públicos, arriendos, tarjetas de crédito, etc.); ha realizado mercado para un par de semanas y ha asegurado su transporte.



El segundo caso es cuando cumplió con sus gastos pero no le alcanzó, o no aseguró los transportes. Y el tercero, cuando por un desorden administrando sus recursos definitivamente se quedó sin cómo suplir sus gastos.



En cualquiera de estos casos tenga en cuenta los siguientes consejos para administrar lo poco que tiene o para conseguir lo suficiente para esas temporadas de escasez dinero.



1 Cocine para usted y trate de llevar su almuerzo todos los días al trabajo. Adicional, si tiene la oportunidad de que en la empresa donde labora le brindan este beneficio, opte por hacerlo allí.



Le puede salir más barato que ir a un restaurante, que por lo general, los precios oscilan entre $7.500 a $15.000.



Haciendo eso se podría ahorra entre $37.500 y $75.000 semanales.

2 Sea cuidadoso con los microgastos. Estos son compras no programadas que suele realizar por gusto o antojo y que, por no costar mucho dinero, se consideran que no representan grandes sumas pero es todo lo contrario.



Por ejemplo, si usted es de los que le gusta tomar café durante la jornada de trabajo y el que suele comprar tiene un valor de $2.500. Digamos que se toma dos diarios serían 5.000 pesos. En una semana esta compra se convierte en $15.000, al mes serían $60.000 y al año $720.000.



Esta cantidad la reduciría si accede a tomar un tinto de máquina que oscila entre 300 y 700 pesos y ahorraría al año una suma cercana a los $580.000. Y sería menos si su compañía le da el café gratis o si usted lo lleva a la oficina.



Este cálculo también lo puede hacer con los dulces, los cigarrillos y demás gastos 'pequeños' que consume durante un día.

3 En dos semanas, en trasportes gastaría cerca de 44.000 pesos. Confiando en que en su bolsillo tenga los 50.000 asegure este gasto y guarde lo que le sobra.



Si por otro lado no tiene o no le alcanza, recurra a dos cosas: utilizar una alternativa de transporte como la bicicleta, patines, o si vive cerca al trabajo, caminar; o solicite a un amigo o compañero que tenga carro, que lo acerque a su hogar durante ese tiempo.

4 Evite, a toda costa, pedir dinero prestado. Piense que no cuenta con ese dinero y que hacer préstamos le disminuiría sus ingresos en la próxima quincena y podría nuevamente estar en esta mala situación.

5 Aguántese las ganas de salir con sus amigos o planear grandes reuniones. Es aburridor, sí, pero tenga en cuenta que no está en una situación apta para realizar este tipo de actividades.



Mejor piense en algo sencillo que pueda hacer en casa o que no implique gastos, como por ejemplo una noche de películas, tarde de fútbol o videojuegos, y onces en la que los invitados y usted aporten algo.



6 Revise los bolsillos de las prendas que generalmente usa y lugares en donde guarda monedas. Esto con el fin de encontrar un dinero extra que podrá sacarlo de apuros y el cual podrá invertir en pequeños antojos diarios que con el que tiene poco podría calmar.