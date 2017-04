Banca digital: la era de las operaciones ágiles y seguras

Las inversiones en tecnología, software, aplicaciones, redes e infraestructura para la transformación digital, no es la única tarea en la que está empeñado el sistema financiero colombiano.



Paralelamente a estos proyectos, bancos, compañías de financiamiento, aseguradoras, fondos de pensiones e inversión y demás establecimiento del sector, se han visto obligados a diseñar programas para incentivar a sus clientes y usuarios a que hagan uso de la tecnología, para que dejen de ir a las oficinas a realizar sus operaciones financieras.

Las instituciones tienen claro que estas inversiones solo se justifican si sus clientes se le miden a la banca digital.



Pero esto se logra solamente si las entidades brindan soluciones financieras innovadoras, efectivas, ágiles y seguras, con el desarrollo de plataformas tecnológicas que fortalecen sus canales virtuales.



Actualmente, el Banco de Bogotá ofrece a los clientes acceso a su información financiera a través de computador o celular. Dispone del portal de Internet

www.Bancodebogota.com, una página que responde a las últimas tendencias de navegación.



Además, cuenta con alternativas para que sus clientes, a través de su celular, utilizando como medio un simple mensaje de texto o una aplicación móvil, tengan acceso a la información de los productos activos.



Los clientes pueden realizar consultas de saldo y solicitar sus certificados tributarios a través de mensaje de texto, inscribiéndose a través del código 85264 iniciando así su experiencia con Banca Móvil vía SMS.



Este servicio está enfocado en los clientes del Banco que no tienen un teléfono de alta gama, no poseen acceso a Internet en sus celulares o están en zonas rurales.



Entre tanto, para quienes disponen de smartphone o teléfono inteligente, el Banco desarrolló la aplicación de Banca Móvil, para Android, Apple y Windows Phone, en la que los clientes tienen la posibilidad de realizar consultas de los saldos de sus productos u obtener sus extractos y certificados enviándolos a su correo electrónico, y realizar transacciones como pagos, transferencias, avances de su tarjeta de crédito y otras transacciones habituales sin tener que desplazarse a una oficina física.



MÁS SOLUCIONES



Una de las mayores incomodidades que afrontan los usuarios de servicios financieros móviles es el uso excesivo de claves para acceder a sus aplicaciones. Para ello, el Banco desarrolló la solución de Touch ID, que capitaliza los beneficios excepcionales de la tecnología biométrica, para acceder a la aplicación utilizando la huella digital.



Actualmente 335.000 de sus clientes están realizando en promedio siete millones de transacciones al mes a través de la aplicación de “Banca Móvil”, ratificando que cada vez más las plataformas tecnológicas se convierten en la primer fuente de consulta y soporte, no solo para el nicho de mercado conformado por personas jóvenes, sino en general para toda la población que, adicional a la búsqueda de información, se encuentra a la expectativa del ofrecimiento y soporte de servicios financieros.



En efecto, @TuitBdB es la primera solución de consultas financieras a través de redes sociales creada en el país, pensada para los millenials.



Se trata de un servicio gratuito, a través de Twitter, que puede ser utilizado desde cualquier computador o dispositivo móvil donde se descargue la aplicación y se cree una cuenta en esta red social.



Actualmente, el Banco de Bogotá tiene 15.800 seguidores, consolidando así su objetivo de conquistar a los millenials, una población estimada en 12,5 millones de personas en Colombia. Entre los beneficios de este servicio se destacan aspectos como descuentos y acceso preferente a eventos culturales.



El desarrollo tecnológico es de tal magnitud que ha permitido la eliminación de la tarjeta de crédito o débito física o dinero en efectivo.



Para ello fue desarrollado Aval Pay del Grupo Aval, un método de pago seguro que optimiza la experiencia al realizar las compras a través del teléfono celular. La entidad ya tiene 89.000 descargas, con 47.000 usuarios registrados.



Juliana Adib

Gerente de Canales Virtuales del Banco de Bogotá.