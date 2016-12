Si estuvo ahorrando durante varios meses o recibió un dinero extra, lo más lógico es que quiera que ese capital crezca. Usted puede optar por métodos que le permitan ahorrar ese dinero y además obtener una rentabilidad que le permita comenzar el 2017 con algo más que las deudas de este año.



En este sentido, dos de las opciones que ofrecen las entidades bancarias son los Certificados de Depósito a Término (CDT) y las fiducias. Sin embargo, debe saber que ambas no son útiles para todos los perfiles de ahorradores.



La principal diferencia entre un CDT y una fiducia, es el que el primero opera como un préstamo que un cliente le hace a una entidad financiera por un período y al finalizar ese lapso su dinero retorna con algunos intereses.



“Es importante tomarse el tiempo para revisar que las tasas de interés estén por encima de las proyecciones de inflación. Los CDT son un producto que representan una gran opción para que los pequeños inversores tengan un control total sobre su dinero”, explica Rodrigo Nadal, gerente del portal Resuelve tu Deuda.



Por otro lado, la fiducia es un contrato en el cual un particular o cualquier entidad entrega a un tercero un recurso, una propiedad o cualquier otro activo, para que lo administre durante un tiempo determinado. Las cláusulas de ese contrato fiduciario se pueden adaptar de acuerdo a sus necesidades y conveniencia. En este contrato intervienen el beneficiado, que en este caso puede ser usted, o a quién designe y la sociedad fiduciaria.



La fiducia, al contrario del CDT, le ofrece un rendimiento mayor en el tiempo estipulado por la persona. No obstante, hay dos variables que debe tener en cuenta: tiempo y riesgo.



Nadal explica que un CDT le permite obtener utilidades mínimas, pero le garantiza el retorno del monto invertido. Es decir, si usted invirtió 10.000.000 y fijó su CDT a un término de 3 meses, independientemente de la entidad bancaria, usted recibirá ese monto más el crecimiento que ofrezca la entidad.



“Con los CDT lo que se evita es que el dinero pierda su valor adquisitivo por un tiempo determinado por la persona. Como los CDT son instrumentos de muy bajo riesgo, sus utilidades son mínimas. Si alguien busca generar mayores rendimientos a través de su dinero, debería considerar otras herramientas como títulos, valores y acciones, teniendo en cuenta los diferentes niveles de riesgo que existen”, añade el especialista.



¿DÓNDE INVERTIR?



“En la fiducia su plata va a un portafolio. Si tiene 100 millones pues recibe un rendimiento mayor, el riesgo aquí está relacionado con factores como la volatilidad en los mercados, fuga de capitales, aumento de tasas de interés etc. Por eso, es ideal que tenga un portafolio diverso de inversiones”, explica Ana María Olaya, directora de economía y finanzas internacionales de la Universidad de la Sabana, al ser consultada sobre el tema.



¿Qué es un portafolio de inversión diversificado? Es la posibilidad de distribuir sus ahorros en otras inversiones: títulos del Gobierno o acciones en la bolsa. El objetivo de este sistema es "no tener todos los huevos en la misma canasta", por lo que también presenta riesgos como que los precios de las acciones desciendan o que se presente un hecho muy fuerte, como el plebiscito o el ‘Brexit’, por ejemplo.



Por eso, Olaya recomienda que cada inversión se realice conforme al riesgo que es capaz de aceptar cada persona. (Para ver los intereses que pagan los bancos por los CDT ingrese a la web de la Superfinanciera)



“Arriesgar significa afrontar una pérdida. Si usted necesita el dinero en el corto plazo no es ideal que lo ponga en una fiducia, para eso hay CDT de 3, 6, 10 y más meses. Lo mejor es pensar qué quiere hacer con su plata antes de invertirla. Si tiene poco dinero y la capacidad económica y psicológica de asumir riesgos, pues arriésguese y busque un rendimiento mayor”, explica Olaya.



¿QUÉ HACER PARA AUMENTAR UNA GANANCIA?



Diego Guevara, profesor de economía y finanzas Universidad de la Sabana, recomienda que si lo que se quiere es aumentar el monto de su ahorro es mejor que no acuda a un CDT. De hecho, desestima la práctica de algunas personas que consiste en invertir el dinero en un CDT y luego migrar ese capital a otro CDT.



“Lo que hace es mantener el valor del dinero, pero no obtiene un crecimiento. Un CDT para capitales pequeños no vale la pena, a menos que busque preservar su ahorro. Si lo que busca es aumentar el rendimiento, según su nivel de riesgo, puede ingresar a una fiducia. Pero si es más arriesgado, puede optar por el mercado accionario”, explica.



Tenga en cuenta que antes de realizar una inversión en CDT o fiducia es clave que tenga claro si quiere ¿ahorrar a largo plazo o aumentar su capital?