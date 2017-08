Investopi, la plataforma web que le enseñará a invertir su dinero

Aprender a invertir es un reto para todo el mundo. No solo por los riesgos que se pueden tener a la hora de hacerlo, también por los conocimientos necesarios que se deben tener antes de tomar una decisión.



(Lea: Club de Trading, un portal para que aprenda a invertir con éxito su dinero)



Además, otro factor que impide que los colombianos se arriesguen a hacer inversiones es la idea de que solo las personas con conocimientos en economía y finanzas, y aquellas que tienen gran capital, lo podrían hacer.



(Lea: ¿En qué invertir un dinero extra?)



Para eliminar esta idea y con el fin de motivar a los colombianos a ver en esta actividad una oportunidad de crecer su capital, en el país existe una plataforma virtual especializada en educación financiera que enseña a los ciudadanos a tomar sus propias decisiones analizando y conociendo los mercados.



(Lea: Así podrá invertir un monto 'pequeño' de dinero)



“Investopi es una plataforma que le ayuda a la gente a aprender a invertir desde cero, sin necesidad de que sean financieros o que tengan un conocimiento previo, hasta que pueda ser rentable en diferentes mercados: en acciones en Nueva York, en Forex y ahora que está de tendencia, también en criptomonedas”, aseguró Juliana Matiz fundadora de Investopi.



A través de clases en vivo, lecciones interactivas, práctica real y asesorías los usuarios podrán despejar todas sus dudas sobre cómo y dónde invertir su dinero, sea de grandes cantidades o menores.



Actualmente esta plataforma cuenta con más de 50.000 suscriptores de todas partes del mundo como por ejemplo en Perú, Chile,México, y clientes hispanohablantes que viven en Suiza, Alemania. Además está enfocada a quienes tienen un capital desde los US$ 1.000.



“Nuestro foco es Latinoamérica, continente en el que se concentra el problema de que no hay alternativas de inversión para personas que tienen capitales pequeños", señala Matiz.



A esto agrega que la idea del curso es que la persona pueda ir haciendo su plan de negocio en la que él mismo decida qué días quiere operar, en dónde invertirá su dinero, si le inyectará más capital de sus ahorros o hacer una proyección de si trae rentabilidad o no.



“Es muy diferente una persona que por ejemplo tiene hijos a alguien que está en la universidad y que no tiene responsabilidades, y ese es el objetivo con la capacitación, que la persona pueda diseñar su propio plan de trabajo a través de clases personalizadas”, puntualizó Matiz.



Para acceder a estos servicios, los usuarios tienen dos opciones: la primera es la suscripción paga que oscila entre los 680 dólares y los 1.350 dólares y cubre todo un año de clases (o de por vida al segundo precio) conceptuales, de estrategia y en vivo. Adicional de una certificación.



O pueden optar por la versión gratuita que le dará acceso a los eventos y conferencias, a los cursos virtuales de introducción, además de acceder al canal de Youtube para recibir asesoría en vídeos sobre trading, bitcoin, Forex y todas las alternativas de inversión existentes en el mercado.



“Nosotros estamos diseñando una suscripción que permita que la plataforma se democratice mucho más, es decir que cualquier persona pueda acceder a unos costos más bajos para que pueda ir escalando o simplemente adquirir los conocimientos necesarios para realizar inversiones”, concluyó Matiz.



LAS RECOMENDACIONES:



También consultamos con Investopi sobre qué consejos dan a los colombianos para que inviertan con inteligencia sus ahorros o capitales y que no sientan miedo de hacerlo. Esto respondieron:



Educación e información: es importante identificar bien el negocio al que está entrando, conocer la experiencia de otras personas y permanecer informados. Las condiciones del mercado pueden cambiar y es importante estar pendiente para tomar decisiones rápidamente.



Escribir un plan: como en cualquier otro negocio anticipe los riesgos, evalúe que necesita, el tiempo que le va a dedicar, dinero que le va a invertir, con cuanto va a iniciar y si va a alimentar con más capital esa inversión.



Objetivo de la inversión: defina qué quiere hacer con las ganancias o con el capital acumulado, un viaje, una casa, la universidad de sus hijos o su retiro. En cuanto tiempo va a disponer de este.



Perfil de riesgo: no se deje seducir por las altas rentabilidades. Analice primero cuál es su perfil, piense que lo que quiera ganar es lo mismo que debe estar dispuesto a perder.



Disciplina: es importante crear el hábito y cumplir sus propias reglas a la hora de invertir, a veces es mejor dejar pasar una oportunidad que perder dinero por no estar listo.