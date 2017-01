Colombianos pagaron más intereses por compras a crédito en 2016

El 2016 no fue un buen año para financiarse, especialmente para comprar con tarjeta de crédito, pues la tasa de interés en promedio se estableció en noviembre en 30,03%, frente al 27% de un año antes.



Estas cifras muestran que en solo un año hacer compras, transacciones o financiarse fue casi un 3% más caro.



(Lea: Banco de la República mantiene las tasas de interés en 7,5%).



Los expertos aseguran que, principalmente, son dos las razones que explican este comportamiento: las altas tasas del Emisor y la incertidumbre sobre los efectos de la reforma tributaria.



De acuerdo con Munir Jalil, economista jefe de Citibank Colombia, “los intereses de los créditos subieron el año pasado como consecuencia del incremento de tasas efectuado por el Banrepública, ya que esto llevó a los fondos de costeo de los bancos a incrementarse”.



Como explica Jalil, “esto es una consecuencia directa: cuanto mayor es lo que le cuesta al banco financiarse, mayores van a ser los costos de los consumidores para conseguir este tipo de financiación”.



(El 95% de usuarios no llega a tener 5 salarios mínimos en su cuenta).



Igualmente, el presidente de Asorriesgo, Hernando Porras, asegura que “la principal razón tiene que ver con las expectativas que tienen los bancos entorno a los niveles de inflación para este año, producto de la reforma tributaria. Los bancos temen por el impacto en el corto plazo los incrementos como el IVA y la mayor tributación. Se espera que esto genere una mayor inflación y por eso, las entidades lo están descontando.



Pero las tarjetas de crédito no es el único segmento con alzas en sus intereses. Al comparar el promedio de los bancos en noviembre del 2016 con el de un año antes, se encuentran incrementos en todos los segmentos.



En el caso del crédito de consumo sin tarjeta, la media en el penúltimo mes fue de 19,97%, lo que supone un crecimiento de 1,09% frente a los 18,88% que registraban estos productos.



En cuanto a los créditos comerciales, que financian a gran parte de las empresas, presentaron alzas incluso mayores. En el segmento de consumo, el incremento fue de 3,47% hasta llegar a un promedio de 16,2%. Asimismo, en la rama preferencial y de tesorería, el aumento es de 1,55% y 3,17% respectivamente. Esto hace que la media en el primer caso llegue a 11,27% y en el segundo, a 12,13%.



(Lea: Claves para afrontar y ahorrar luego de la reforma tributaria).



En tarjetas de crédito empresarial, el interés creció 3,23% hasta un promedio de 30,38%, mientras que el costo por sobregiros bancarios fue de 27,83%, con un alza de 1,55%.

Los microcréditos también acompañaron esta tendencia. Su incremento durante el último año, hasta noviembre del 2016, fue de 1,51% para establecerse en el mes en un promedio de 33,66%.



El banco con el interés más alto fue Banco de Bogotá, con una tasa de 32,69%, mientras que el nivel más bajo fue Finandina, con un interés de 24,71%.