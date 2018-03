Así podrá ahorrar un millón de pesos en menos de seis meses

¿Se ha planteado la posibilidad de ahorrar un millón de pesos, e incluso más, en menos de seis meses? Si lo ha hecho seguramente respondió que es imposible, pero la realidad es otra.

Aunque parezca una broma, guardar esta cantidad de dinero en esos dos periodos si es posible, y se hace a través de un método conocido como el ‘Reto de un peso cada día’.



Este consiste en ir guardando dinero y aumentado su valor diariamente. Es decir, si inició con 100 pesos, al día siguiente debe depositar 200 pesos, y así sucesivamente durante el tiempo planteado de ahorro y según su presupuesto.



Dicho proceso deberá llevarse controlado en un calendario (Ver gráfico) con el objetivo de saber cuánto dinero va obteniendo y si su meta se está cumpliendo. Eso sí, intente no sacar de este ahorro pequeñas cantidades o no aumentarle el valor diario, si no los resultados no serán los esperados.



Otra de las características que tiene este método, es que le permite hacer el ahorro por niveles, es decir, usted puede comenzar por una cuota baja y según vaya cumpliendo los objetivos, puede avanzar a otro nivel, que claramente, tendrá valores más altos y serán un reto aún mayor.



Según expertos, este método ayuda no solo a conseguir los objetivos de ahorro que usted desea, sino que también es una buena opción para que adopte este hábito.



ALGUNOS CONSEJOS



De acuerdo con Javier Cárdenas, Business Consultant de Finance Group, la regla de oro del ahorro indica que toda persona debe evitar gastar una parte de sus ingresos. Explicó que en los países desarrollados la porción recomendada va entre el 15% y el 20%, mientras que en países como Colombia donde los ingresos son más bajos la porción adecuada debe llegar al 10%.



Con base en esto, Cárdenas dio algunas recomendaciones para cumplir la meta de ahorrar un millón de pesos en menos de seis meses:



- Trate de ahorrar más del 10% de su salario, para lo cual deberá ser más riguroso con sus gastos.



- Genere ingresos adicionales, tenga en cuenta el concepto de ingresos pasivos, ellos son inversiones en activos que le generen recursos sin que usted deba hacer nada.



- Sus ahorros póngalos a rentar en inversiones de bajo riesgo como los CDTs. Negocie la tasa y en cuanto se venza el título valor tome el capital más los intereses y reinviértalos en un nuevo título.



- Elabore siempre un presupuesto de sus ingresos y sus gastos, en ese presupuesto considere el ahorro como un ítem obligatorio.



- Mensualmente verifique el cumplimiento de tal presupuesto, confróntelo con las facturas o recibos de sus pagos, por lo que es importante que no deje de pedir los comprobantes de pago.



- Fíjese un objetivo de ahorro, no solo considere que desea ahorrar un millón de pesos, también es importante que sepa para qué quiere el dinero.



- Al objetivo propuesto póngalo en una línea de tiempo, sepa cuándo llegará el objetivo. Esto lo ayudará a que se motive aún más.