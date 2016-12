Se acerca el pago de la última prima de este semestre y tanto empleadores como trabajadores comienzan a sacar cuentas y a pensar en qué invertir este dinero.



La prima de servicios, según Iván Jaramillo, investigador del Observatorio Laboral de la Universidad del Rosario, es una prestación social que está “a cargo del empleador y corresponde al pago de 15 días por semestre laborado. Se debe pagar el último día del primer semestre, es decir, el 30 de junio y el 20 de diciembre directamente al trabajador”.



(Lea también: Todo lo que debe saber sobre la prima).



Además, el experto explica que para diciembre el pago de la prima trae una novedad, pues desde julio de este año la Ley 1788 de 2016 indica que los empleadores que contraten a personas para realizar trabajos en el hogar deberán pagarles una prima de servicios, lo que no ocurría en años anteriores.



“Antes de la reforma, solo los trabajadores de una empresa, con contrato a término fijo, tenían derecho al pago de la prima. Ahora cualquier trabajador con independencia de modalidad de vinculación y de tiempo de servicios debe recibirla”, afirma Jaramillo.



Así las cosas, desde la implementación de esta ley, todo tipo de trabajador –incluidas las empleadas domésticas– deben recibir prima. La medida también aplica para choferes de servicio familiar, trabajadores por días o trabajadores de fincas que con anterioridad a la Ley no tenían derecho por no prestar sus servicios a una empresa.



ASÍ SE CALCULA EL VALOR DE LA PRIMA



La fórmula para calcular el valor que debe recibir en el pago de la prima es sencilla.

Debido a que esta remuneración se paga semestralmente las cuentas deben hacerse por 180 días laborados. Se debe tomar el salario base, multiplicarlo por el tiempo servido, es decir 180, y dividirlo en 360. No obstante, el investigador explica que “los trabajadores que reciben auxilio de transporte de 77.700 pesos, quienes ganan menos de dos salarios mínimos, deben incluir este valor en el salario base al momento de hacer los cálculos”.



Por ejemplo, una persona que gana un salario mínimo en el año 2016, es decir 689.455 pesos al mes, tiene derecho a una prima de servicios de 383.578 pesos.



En el caso de alguien que presta servicios de aseo una vez a la semana, la prima que se debe pagar es de 59.363 pesos, teniendo como base el salario mínimo. En este caso, el cálculo se realiza de la siguiente manera: al salario diario de $ 22.981 (resultado de dividir $ 689.455 / 30) se le suma el auxilio de transporte diario de $ 2.590 (resultado de dividir $ 77.700 / 30) para luego multiplicarlo por 4,33 (semanas que tiene un mes) y dividirlo entre 2, dado que la prima corresponde a 15 días por semestre laborado.



El mismo procedimiento se puede realizar ajustando los días laborados y el salario diario de cada trabajador particular. Así, si la persona trabaja tres días a la semana, por ejemplo, la cifra inicial del salario diario sumado al auxilio de transporte debe multiplicarse por 12 (días que trabaja al mes).



Por otro lado, Jaramillo asegura que el trabajador se beneficia con el pago de este incentivo en la medida en que esto hace que la persona gane 14 salarios al año. “A los 12 meses trabajados se suman el pago de las cesantías y el de la prima”, explica.



Otra de las dudas que surgen al momento de recibir la prima es cómo invertirla y según expertos la mayoría de los colombianos la gastan en necesidades que surgen en el periodo de vacaciones en que son entregadas.



¿EN QUÉ INVERTIRLA?



“A final de año a la gente le gusta gastar. Lo que se les recomienda a las familias es que sean responsables, es decir, que no hagan gastos innecesarios y que haya una moderación del consumo. También, que sean conscientes de los gastos que hacen de acuerdo con los ingresos que reciben”, indica Jaramillo.



Otra de las alternativas de inversión de este dinero es “comprar vivienda, estudiar, viajar, montar un negocio, entre otras”, explica Claudia Ximena Moncayo, gerente de Servicios Personas de Bancolombia. Además, agrega que “muchos los sueños pueden ser alcanzables en la medida en que se tenga disciplina en el ahorro y no se comprometa todo el dinero recibido”.



Para quienes se interesan por el mercadeo de valores una posibilidad es invertir en “acciones, fondos y fondos de pensiones voluntarias”, cuenta Moncayo.



Por último, el investigador del Observatorio Laboral de la Universidad del Rosario explica que hay dos formas de proceder en caso de que la prima no sea pagada. “La primera es iniciar un proceso con un abogado especialista y la segunda, acudir al ministerio del Trabajo para que los encargados de Inspección, Vigilancia y Control del Trabajo estudien la situación y la resuelvan”.



Manuela Polo Navas

ELTIEMPO.COM