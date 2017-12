El ritual para que empiece el 2018 con buenos hábitos financieros

La quema del año viejo simboliza la finalización de las cosas negativas que ocurrieron durante el año próximo a terminar, y sin duda alguna, en él deben estar incluidas las malas costumbres financieras.



¿Pero qué hábitos negativos se deben dejar para empezar el 2018 con un mejor manejo de sus ingresos? Según ‘Resuelve tu deuda’, estos son algunos de los elementos que deben acompañar la lista que quemará junto con el muñeco de año viejo que prepare para culminar este año:



1

No ahorrar: muchas personas tienen el imaginario de que uno debe ahorrar lo que sobra, es decir, después de todos los gastos del mes, si sobra algo, lo guardan para el siguiente. No obstante, esta es una decisión que se debe tomar desde el inicio del mes y no al final.

Resuelve tu Deuda recomendamos la regla 70/30 para organizar las finanzas.



Esta consiste en destinar el 70% de sus ingresos para los gastos básicos, que son vivienda, educación, salud y transporte; y el 30 restante para el pago de deudas, ahorro y entretenimiento. Lo importante es destinar, como mínimo, el 10% de sus ingresos al ahorro.