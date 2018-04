¿Cómo evitar ser víctima de ‘falsos prestamistas’?

En los últimos días la Superintendencia Financiera emitió una advertencia sobre las firmas ‘Dinero al instante’ y ‘Créditos y Finanzas’ que ofrecen el otorgamiento de créditos y que aseguran contar con la autorización ni supervisión de esta superintendencia, afirmación que es falsa.



(Lea: Superfinanciera advierte sobre firmas que falsamente afirman operar bajo su supervisión)



De acuerdo con las autoridades, este tipo de actividades adelantadas por esta clase de firmas encaja generalmente dentro de lo que se conoce como ‘falsos prestamistas’, pues “exigen a los interesados la entrega de dinero para la supuesta compra de seguros o cualquier otro argumento como requisito para el otorgamiento de créditos que nunca son desembolsados”.



(Lea: Fondos extranjeros ya tienen $70 billones en deuda pública)



Esta no es la primera vez que la Superfinanciera advierte a la opinión pública y a los usuarios sobre este tipo de firmas que, sin autorización utilizan su imagen para dar una falsa sensación de seguridad y confianza a los usuarios que acuden a ellas en busca de un préstamo.



En lo corrido del año la entidad ha emitido varias advertencias dentro de las que se relacionan las siguientes firmas:



- “SERFICREDITOS SAS”, que en los formatos para el otorgamiento de supuestos créditos denominados “Contrato Deuda para Crédito de Libre Inversión”, incluye sin autorización alguna el nombre y el logo de la Superfinanciera sin ser una firma vigilada.



- “FINANCIAL COLOMBIA”, “GM FINANCIAL COLOMBIA SAS” y/o “GMF FINANCIAL COLOMBIA S.A.S”, que también aseguran estar vigiladas por la Superintendencia Financiera, afirmación que es falsa y con la que indicen al error a la ciudadanía. Adicionalmente bajo estas tres denominaciones utilizan indebidamente el nombre y el logo de “GM FINANCIAL COLOMBIA S.A. COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO”, entidad que sí está sometida a la inspección y vigilancia de esta Superintendencia.



- “COOPICREDITOS – COOPERATIVA DE CREDITO S.A.”, que también utiliza fraudulentamente la expresión “Vigilado por la Superintendencia Financiera” en los volantes con los que se promociona. Esta firma también utiliza de manera irregular la sigla de la “COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO – COOPCREDITO”, entidad que si está bajo la inspección, vigilancia y control de la Superintendencia de la Economía Solidaria.



- “CREDIFAMILIA SAS”, que utiliza sin autorización el nombre y logo de la Superfinanciera dentro de los documentos en los que promociona el otorgamiento de créditos, con lo que genera confusión en la ciudadanía.



- "MEGA CREDIT COLOMBIA", argumenta estar “acreditada y certificada como empresa de créditos ante la Superintendencia Bancaria (SIC)...”, afirmación que es falsa pues ningún funcionario de la Superfinanciera tiene vínculo alguno con la firma, así como tampoco ha dado su aval o ejerce vigilancia sobre dicha firma.





RECOMENDACIONES DE LAS AUTORIDADES



Para evitar ser víctima de ‘falsos prestamistas’ y otras modalidades de estafa en las que pueden caer los usuarios la Superintendencia Financiera de Colombia recomienda:



- Consultar a la Superintendencia Financiera antes de realizar cualquier transacción para verificar si efectivamente se trata de entidades vigiladas por esta autoridad.



- Bajo ningún argumento entregar, depositar, consignar, girar o transferir dinero como requisito previo para que el desembolso de un crédito.



- Sospechar de esas ofertas de préstamos en las que le prometen desembolsos de cifras que superan considerablemente el valor del crédito que está solicitando sin exigirle mayores requisitos.



- Recordar que la Superintendencia Financiera de Colombia no avala, interviene o solicita cumplimiento de requisitos para que se lleven a cabo las operaciones de crédito.



Asimismo, la Superfinanciera recuerda los canales dispuestos para las consultas de los ciudadanos:



- Ventanilla única virtual en el portal web www.superfinanciera.gov.co

- Sede principal: Calle 7 No. 4-49 en Bogotá

- Conmutador: (571) 594 02 00 – (571) 594 02 01 Ext. 1651

- Línea gratuita nacional: 018000 120100

- Centro de Contacto (571) 307 8042

- Correo electrónico: super@superfinanciera.gov.co





Julián Calderón H.

julcal@eltiempo.com