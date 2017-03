¿Cómo financiar las vacaciones de Semana Santa?

Según el último estudio de la página web Trivago, los colombianos prefieren para esta fecha el turismo nacional frente al internacional. San Andrés junto con Cartagena, Santa Marta, Medellín, Bogotá y Villa de Leyva son los destinos favoritos.



Si piensa pasar estos días fuera de casa, lo mejor es planear con anticipación.



Esto “implica definir un destino con antelación, buscando preferiblemente las promociones y elaborando un presupuesto detallado. Opciones como compras por internet, uso de nuevas tecnologías y plataformas que permiten el uso de la llamada “economía colaborativa”, donde a través de redes sociales se comparten hospedajes y medios de transporte ayudan a disminuir costos” afirma el Dr. Fabio Chavarro, Gerente Corporativo del Grupo Juriscoop.



Una vez que tenemos claro el destino debemos pensar en cuál es la mejor opción para financiar las vacaciones.



2

Otro tipo de financiación-Crédito: Si el ahorro es insuficiente puede también acudir al crédito.



Sin embargo, siempre deberá ser una proporción menor en relación con el costo total y buscando tasas preferenciales para evitar en lo posible financiación con la tarjeta de crédito, que generalmente tiene tasas de interés más elevadas.



“Lo recomendado es que en un viaje se use entre el 70% y el 80% de ahorros y un máximo del 30% de recursos de crédito” afirma Fabio Chavarro.



Sin embargo, según la última encuesta de Anato, el 58% de los colombianos utiliza como forma de financiación de estas vacaciones la tarjeta de crédito, frente a un 34% que usa el efectivo, un 6% financiación por parte de las agencias y tan solo un 2% usa la tarjeta de débito.



En este panorama el Gerente del Grupo Juriscoop aconseja ser muy responsable con el uso de la tarjeta de crédito. “La tarjeta de crédito no es un dinero extra. Se debe llevar un registro de los gastos y ajustarnos al presupuesto previsto. Además es de suma importancia calcular y planear nuestros gastos comunes porque en los siguientes meses se incrementaran. No hay que perder de vista la tarjeta a la hora del pago y pedir la copia del voucher para posibles reclamaciones. En el caso que vayamos a retirar efectivo que solo sea la cantidad necesaria. Pero ojalá que en la medida de lo posible hacer pagos a una cuota del dinero que previamente hemos ahorrado para evitar el cobro de los intereses”.