Aprenda a hacer compras responsables en esta navidad

Navidad, sin duda alguna, se ha convertido en una excelente época para el comercio del país puesto que los consumidores aprovechan esta temporada para completar la lista de regalos que darán a sus familiares y amigos.



Según datos brindados por Old Mutual, el gasto de los hogares colombianos en diciembre de 2016 fue de 59,23 billones de pesos, y lo que utilizaron específicamente en compras para celebrar las fiestas del último mes del año – que incluye bebidas, comidas, ropa y turismo – fue 12,6 billones de pesos.



Para esta misma época llega el dinero extra en primas o bonificaciones empresariales que se suelen invertir en dichas compras, o que algunos, suelen guardar para el futuro.

Sin embargo, gracias a esto muchas personas suelen descuidarse y gastar más de lo que tienen en el momento, trayendo consigo un efecto negativo en sus bolsillos y por ende, una afectación total de sus finanzas.



Pero ¿por qué sucede esto? La mayoría de compras que se suelen realizar los ciudadanos se dan por la emoción de comprar y la necesidad de gasto que genera diciembre, por lo que expertos como Clara Inés Guzmán de Old Mutual, consideran que el paso más responsable que pueden dar los consumidores en esta época es hacer una estrategia para saber qué comprar y qué no.



“Hacer proyecciones y tener claro lo que se quiere es lo más importante para no desperdiciar el dinero, ya que para ahorrar se necesitan dos factores: capacidad de visualizar el futuro y disciplina en tiempo presente”, señala Guzmán.



Concuerda con la experta 'Resuelve tu deuda', que señala que para tener un gasto responsable en esta época “basta con tener una estrategia bien planeada para hacer las compras de manera inteligente”.



A esto agregan que no es necesario adquirir siempre lo más económico, sino que es necesario investigar cuál artículo o servicio va a ser más útil o va a durar más tiempo, lo que ellos llaman “conocer la relación entre calidad y precio que este brinde”.



En este contexto, en Porafolio.co consultamos a los expertos para dar los siguientes consejos que podrán seguir con el objetivo de no afectar su bolsillo con las compras que realice.



1 Establezca un presupuesto de compras: tenga claro cuánto dinero tiene disponible para pagar por los productos que desea comprar. De esta forma evitará la tentación de comprar más regalos de los que puede pagar.

2 Infórmese: varios almacenes publican en periódicos, revistas y páginas web las ofertas, madrugones o ventas especiales que tendrán en esta temporada. Preste atención para que pueda aprovechar los descuentos que se ajusten a sus necesidades.

3 Piense cómo cubrirá las deudas: tenga en cuenta que todo exceso financiero que comenta en esta época deberá ser cubierto en el 2018 y que eso disminuye la capacidad de ahorro y de gasto el próximo año.

4 Realice sus compras con tiempo: así no solo podrá comparar precios, marcas y calidad de los productos, sino también evitará los altos costos que trae la temporada.

5 Visite outlets: las tiendas de descuentos están creciendo cada vez más en el país. Busque en su ciudad qué almacenes existen bajo esta modalidad y vísitelos para conocer, comprar y aprovechar las ofertas.

6 Compre acompañado: dos cabezas piensan más que una. Estar acompañado le permitirá sumar fuerzas y encontrar las mejores ofertas de la temporada, al tiempo que tendrá una voz racional que le ayudará a frenar su impulso de compra.

7 No es la única fecha para dar regalos: recuerde que la navidad no es la única época que se tiene para dar detalles. Por esto no se sobrepase en los presupuestos de los regalos pensando que es lo único que se regalará durante el año.