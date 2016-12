Entre el 15 y el 20 de diciembre los trabajadores con contratos a término indefinido o fijo reciben su prima de fin de año. A este dinero extra tienen derecho quienes han laborado al menos durante este último semestre del año.



Es obligatorio que los empleadores reconozcan a sus colaboradores este pago, que por ley, corresponde a medio salario mensual, durante los primeros 20 días del mes de diciembre.



Según el Ministerio de Trabajo la finalidad de este pago extra es la redistribución de las utilidades de la empresa, esperando que los colaboradores también disfruten de lo que ayudaron a construir.



Por eso es clave que usted sepa cómo administrar de la mejor manera su prima de diciembre, apoyados en los consejos de la firma 'Resuelve tu Deuda' le damos algunos 'tips' que le ayudarán a sacar el mayor provecho de este dinero adicional.



Rodrigo Nadal, gerente de Resuelve tu Deuda en Colombia, considera que la mayoría de los colombianos cuando reciben su prima tienden a destinarla al gasto de cosas innecesarias, a adquirir bienes perecederos o a convertirla en dinero de bolsillo.



Antes de que usted tome cualquier decisión es importante que revise su situación financiera, recomienda Nadal. "Así podrá evaluar sus necesidades y podrá tomar la mejor decisión sobre el destino que tendrá ese dinero".



Invertir la prima en bienes o productos que generen algún rendimiento o que permitan sanear las deudas puede traer grandes beneficios.





¿INVERTIR ESTE DINERO ES UNA BUENA OPCIÓN?



El gerente de Resuelve Tu Deuda en Colombia afirma que Invertir la prima puede brindarle tranquilidad e ingresos extra a mediano y largo plazo. Antes de tomar decisiones con el dinero adicional, el primer paso es realizar un presupuesto mensual, o actualizarlo en caso de tenerlo.



Actualmente en el mercado existen fondos de inversión colectiva, fiducias, acciones, bonos, entre otras opciones, que permiten generar rendimientos a corto, mediano y largo plazo, dependiendo de las necesidades de los usuarios.



TENGA EN CUENTA



La distribución ideal que recomienda Resuelve tu Deuda es del 70-30 en donde el 70 por ciento incluye vivienda, salud, educación y transporte, y el 30 por ciento se destina a ahorro, entretenimiento o gustos personales y pago de deuda.



Vea algunos consejos para saber en qué utilizar su prima:



• Pague sus deudas: Si cuenta con deudas que no ha podido cancelar, tal vez la mejor forma de utilizar la prima será en el pago o abono de sus obligaciones actuales.



• Estudio: Ya sea para usted o para sus hijos, el estudio siempre será una inversión a futuro que no solo genera más ingresos, sino que permite tener mayor calidad de vida. Recuerde que enero viene acompañado de pagos de matrículas y gastos escolares, este puede ser un buen rubro para la prima.



• Salud: Si aún no ha tomado la decisión de afiliarse a un plan de Medicina Prepagada, puede aprovechar este dinero extra para acceder a este beneficio. También, si tiene en pausa un tratamiento dental, una cirugía correctiva de visión, entre otros, la prima puede ayudarlo para estos fines. Recuerde que la salud siempre será la mejor inversión.



• Ahorro e inversión: Si tiene todos estos rubros correctos, siempre es importante generar algún ahorro que pueda servirle en un futuro. Invertir la prima en productos que generen rendimientos puede ser una excelente decisión que le dará mayores ganancias a futuro.



PORTAFOLIO.CO