Así podrá llenar su álbum del mundial sin gastar tanto dinero

Muchos colombianos ya están en la tarea de llenar el anhelado álbum Panini del Mundial de Fútbol Rusia 2018, pero este ejercicio, aunque es muy emocionante, puede convertirse en un gran gasto.



Sin embargo, existen algunas recomendaciones que brindan expertos e incluso algunos coleccionistas que le permitirán a los fanáticos conseguir las 669 laminitas sin que se afecte tanto su bolsillo.

El primero de ellos consiste en buscar al menos diez compañeros para llenarlo. De acuerdo con un estudio realizado por la Universidad de Ginebra en el 2010, en promedio una persona necesitaría comprar cerca de 931 láminas, lo cual tendría un costo promedio de 622 dólares, es decir, más de 1.700.000 pesos.



Ante esto, los matemáticos encargados de la investigación sugirieron hacer lo siguiente: buscar nueve o diez personas con las cuales intercambiar las laminitas. Luego comprar una caja, que en Colombia trae 104 sobres y tiene un valor de 218.400 pesos, y después complementar con 40 sobres adicionales (esto representaría un gasto de 84.000 pesos).



El siguiente paso es cambiar ‘las monas’ repetidas con sus compañeros hasta que le falten cerca de 50 stickers para llenar el álbum. A partir de ese momento es necesario conseguir de manera individual las láminas faltantes.



Así, en vez de pagar más de 1.700.000 pesos, un colombiano se ahorrará cerca de 1.397.000 pesos, es decir, pagaría solo 302.400 pesos más lo que invertirá en las láminas faltantes.



LAS RECOMENDACIONES DE PANINI



Portafolio.co consultó a Maria Claudia Alonso, gerente de Panini en Colombia, para saber qué pueden hacer los fanáticos para completar su álbum de manera económica.



De acuerdo con la gerente, lo primero es buscar que los productos sean adquiridos en lugares oficiales con el fin de tener constancia de su calidad.



Para ahorrar a la hora de llenarlo, Alonso recomendó comprar una caja propia y luego invertir en una con otra persona. Aquí la inversión mínima sería de 327.600 pesos.



Frente al intercambio de las láminas duplicadas, Alonso aconsejó a los fanáticos "tenerlas siempre en el bolsillo" y estar atentos a las herramientas que brinda Panini para dicho ejercicio.



Entre ellas están las redes sociales y la página web de la marca en donde los usuarios podrán comunicarse con toda una red de coleccionistas que estarán dispuestos a realizar dicho intercambio.



También encontrarán un mapa de geolocalización donde estarán referenciados los puntos más cercanos para hacer los respectivos cambios, y salir el próximo 25 de abril a la caravana que organizará Panini con el fin de ayudar a cambiar esas ‘monas’ repetidas.



LOS CONSEJOS DE UNA COLECCIONISTA



Carmen Navarro es una cartagenera que junto con su esposo se ha dedicado a vivir la emoción de llenar el álbum del mundial desde 1990, cuando el mundo vio el certamen futbolístico en Italia.



Desde su experiencia Navarro ha encontrado algunos trucos que le han permitido tener hasta el momento siete álbumes completos. Entre ellos está comprar dos cajas de láminas y tomar las repetidas para cambiar en puestos de la ciudad.



“Yo les entrego a los vendedores y coleccionistas el listado con las que me hacen falta y les digo que cuando la tengan me llamen, hacemos la compra y listo”, aseguró Navarro.



Adicional a esto, esta coleccionista busca como todo colombiano, el momento indicado para comprar las ‘monas’ que le hacen falta y cuenta que es cuando comienza el mundial. “En ese momento todo sale más económico porque los vendedores ya han hecho un buen negocio y para esa fecha uno puede encontrar las láminas más baratas. Si se empieza desde ahora, todo sale más caro”, comentó Navarro.



De igual manera, señaló estos tres consejos para que tenga en cuenta al momento de intercambiar y comprar sus laminitas:



• Hacer reuniones con amigos que estén llenando el álbum, incluso, buscar familiares con hijos que estén haciendo este ejercicio. Según Navarro son personas que tienen una gran cantidad de láminas para intercambiar.



• No dejarse engañar por los vendedores cuando aseguran que una lámina es más importante que otra, ya que lo pueden vender a un precio 10 veces mayor de lo que realmente cuesta.



• Utilizar las redes sociales. Buscar los grupos de aficionados que están en el proceso de cambio de láminas repetidas.