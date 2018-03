¿Cómo optimizar su presupuesto en Semana Santa?

A pocos días de que comience Semana Santa, muchos colombianos empiezan a pensar en la posibilidad de aprovechar estos días para descansar, para viajar y conocer, o simplemente pasar un rato en familia. Sea cual sea su plan, deberá contar con un presupuesto que se acoja a su realidad financiera para no incurrir en deudas que pueden complicar sus finanzas personales en semanas y meses siguientes.



De acuerdo con la Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo (Anato), los destinos nacionales preferidos por los colombianos en Semana Santa son Cartagena (10,4%), San Andrés (10,1%), Bogotá (8,7%), Santa Marta (8,7%) y Medellín (7,6%). Si se habla de destinos en el exterior, los más populares son Estados Unidos (8,7%), México (8%), España (7,8%), Panamá (7,3%) y República Dominicana (6,4%).



ANTICIPACIÓN



Un viaje, nacional o internacional, debe prepararse con suficiente anticipación para hacer reservas, comprar tiquetes y otras cosas necesarias. Hacer estas transacciones con suficiente tiempo le permitirá conseguir menores precios y tener más tiempo para pagarlo.



“Lo ideal es haber planeado las vacaciones de Semana Santa con anticipación; si sus finanzas no se han estabilizado por los gastos de fin de año y de enero, lo recomendable es elaborar un presupuesto de austeridad y un plan de acción para poder disfrutar de estos días sin crear más cargas económicas al hogar” afirma Fabio Chavarro, gerente corporativo del Grupo Juriscoop.



Sin embargo, de acuerdo con este experto en finanzas, también hay que tener en cuenta cómo se van a pagar los gastos asociados a esta semana que para algunos es de recogimiento y reflexión, y para otros es para descansar y compartir en familia.



“Ojo con el método de financiación de estas vacaciones. No es recomendable endeudarse para viajar, salvo que sea una parte pequeña de los gastos, pero la mayor parte debe provenir de ahorros”, afirma Chavarro.



Este es un aspecto importante, pues según datos de Anato, el 49% de los colombianos financiaron su última Semana Santa con la tarjeta de crédito, un 42% pagó en efectivo, 7% lo hizo a través del financiamiento en agencias de viaje, 1% con pagó con cheque y también el 1% con tarjeta débito.



DESTINOS CERCANOS



Uno de los consejos es tener claro si es estrictamente necesario viajar a destinos turísticos lejanos y concurridos. Si dentro de sus preferencias también caben los planes caseros, o los paseos de ida y vuelta el mismo día a lugares cercanos a su ciudad de residencia, esta puede ser una buena opción. “Debemos pensar si nuestras finanzas nos permiten viajar a destinos lejanos, o si la mejor opción es buscar actividades de ocio cerca a nuestra residencia y así poder ahorrar sin dejar de disfrutar de estos días”, afirma el experto en finanzas.



ALOJAMIENTO



Semana Santa está considerada por los sectores económicos relacionados con el turismo como temporada alta. Esto se evidencia con la alta ocupación hotelera que se registra para esas fechas. Se recomienda, en primer lugar averiguar y hacer las reservas con la mayor antelación posible, pues ya cerca de las fechas de descanso, la oferta hotelera puede ser limitada por la disponibilidad. Si hay inconvenientes por este lado, también está la opción de buscar las promociones o también acudir a la “economía colaborativa y el internet”, con modelos como Airbnb y similares, y casas de familiares o amigos.



PRESUPUESTO DIARIO



Es muy importante que el viajero se ajuste a su presupuesto de gastos diarios. Hay que tener cuidado en no dejarse llevar por las compras impulsivas, aunque tampoco hay que estar completamente cerrado a las opciones que ofrecen las tiendas de recuerdos.



OPCIONES FINANCIERAS



Si no hubo tiempo o disciplina para ahorrar de manera previa a la Semana Santa y todavía mantiene sus planes de viaje, o si el ahorro no es suficiente para cubrir todos los gastos, la financiación a través de crédito puede funcionar. Cabe recordar que se pueden buscar opciones con tasas de interés bajas. La tarjeta de crédito es otra opción, pero debe usarse de forma moderada, pagando lo adeudado en menos de 6 meses. “Recuerde siempre que la tarjeta de crédito no es un dinero extra, sino un crédito costoso”, agrega el Gerente Corporativo del Grupo Juriscoop.



TASA DE CAMBIO



Si cuenta con la preparación previa necesaria y tiene todo listo para viajar al exterior, no hay que perder de vista la tasa de cambio dependiendo del destino al que vaya. “Deben estar muy atentos a los precios del dólar, del euro y de otras monedas, según sea el caso. Puede aprovechar los momentos en los que las monedas extranjeras se encuentren a bajo precio. Si el precio de las monedas es alto, el viaje le resultará mucho más costoso”, aconseja Chavarro, quien agrega que ser previsivos siempre ayudará a las personas a llevar unas finanzas sanas y aprovechar todas las festividades sin muchas preocupaciones. “Pero si queremos disfrutar de las vacaciones a través del financiamiento debe hacerse de una manera responsable y siendo muy fieles al presupuesto para no sufrir demasiado en los siguientes meses” concluye.