Queda poco más de un mes para que llegue diciembre, y con el las festividades de fin de año, por esto, como bien debe saber, se viene una gran cantidad de gastos relacionados con regalos, pagos, cuotas y aguinaldos, que le golpearán duro su bolsillo. Mejor prepárese.



Es momento, pues, para que se vaya preparando y tenga en cuenta que los gastos que tendrá que enfrentar no solamente los cubrirá la prima de fin de año, sino que es indispensable que realice un presupuesto especial para esta última etapa de 2016.



“Además del presupuesto especial, es importante contar con un ahorro –así sea poco-, una lista de gastos y, de ahí en adelante, ya prepararse para las compras, porque esto seguramente ocupará buena parte de los gastos de fin de año”, asegura Rodrigo Nadal, gerente de Resuelve tu Deuda.



Además de esto, señala, es vital para el bolsillo que las personas comparen precios en distintas tiendas, visiten ‘outlets’, se informen de potenciales descuentos y eviten, a toda costa, el pago con tarjetas de crédito.



Esto, porque finalmente termina desencadenando en un aumento de la deuda a largo plazo, tema que debe ser solucionado antes de que llegue el último mes del año, buscando también que la prima no se vaya en pago de deudas previas.



No obstante esto último, desde el banco BBVA señalan que estas sí se pueden usar, pero revisando primero “el flujo de caja y la capacidad que se tenga de asumir los pagos en los meses próximos”.



A esto último, agrega, es también muy importante que si se llega a comprar con tarjeta de crédito, este consumo se pare a tiempo, con el fin de que los gastos efectuados por este medio de pago no superen la capacidad propia y, dentro de unos meses, no sea vea peor que ahora.



‘CURE’ SUS FINANZAS



Ahora, ambas fuentes consultadas, llegaron a un punto en común y es la necesidad de ‘curar’ las finanzas personales actuales. Esto quiere decir que, previo al desarrollo pleno de las compras y gastos de fin de año, es quizá más relevante enfrentar todo tipo de pasivos que se tengan.



De allí que el Gerente de Resuelve tu Deuda destaque que los colombianos deben priorizar gastos, evitar el sobreendeudamiento y tener precaución con los gastos hormiga (montos pequeños, destinados por ejemplo a comidas o cigarrillos), siempre basándose en los gastos fijos que mensualmente tienen.



Tema en el que, en parte, coinciden desde el BBVA, y al que añaden recomendaciones como no llevar dinero ni tarjetas en todo momento (buscando no alentarse a comprar), postergar comprar que no sean indispensables, ahorrar y no endeudarse si no hace falta.